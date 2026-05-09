يدعم النمو.. ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول البيض بانتظام؟

يُعدّ البيض مصدراً ممتازاً للعناصر الغذائية الأساسية اللازمة للنمو والتطور الصحي، فهو غني بالفيتامينات والمعادن، ويُوفّر مصدراً للبروتين والكولين والأحماض الدهنية الأساسية، يُنصح بإدخال البيض الكامل إلى النظام الغذائي لطفلك في السنة الأولى من عمره، أي حوالي ستة أشهر، ولكن ليس قبل أربعة أشهر.

فوائد البيض في النظام الغذائي للأطفال

يُعدّ البيض مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية، بما في ذلك 11 نوعاً مختلفاً من الفيتامينات والمعادن، مما يجعله مصدراً للعديد من الاحتياجات الغذائية لطفلك، كما أن سعره المعقول وتعدد استخداماته يجعلان منه خياراً غذائياً مناسباً ومغذياً.

يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر غذائي يساهم في نمو الدماغ بشكل صحي، .

يُعد البيض مصدراً ممتازاً للحديد والبروتين والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات A و D و E و B12، وعند تناوله كوجبة إفطار غنية بالبروتين، فإنه يمكن أن يعزز مستويات الشبع لدى طفلك ويقلل من الجوع طوال اليوم الدراسي المزدحم (وبالتالي يقلل من حاجته لتناول وجبات خفيفة غير صحية وسكرية وغنية بالدهون).

يُعدّ البيض مصدراً غنياً بالبروتين، مما يدعم نمو طفلك وتطوره، توصي الإرشادات الغذائية الأسترالية بتناول 14 غراماً من البروتين يومياً للأطفال من عمر سنة إلى 3 سنوات، و20 غراماً يومياً للأطفال من عمر 4 إلى 8 سنوات. تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 6 غرامات من البروتين، ما يوفر نصف الكمية اليومية الموصى بها للأطفال الصغار، ونحو ثلث الكمية اليومية الموصى بها للأطفال الأكبر سناً