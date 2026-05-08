بعد عودته بقوة.. كيف يصاب الأشخاص بفيروس هانتا؟

تُراقب وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) الوضع الصحي العام وتقدم المشورة بشأن تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية هولندية، وللأسف، تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات مرتبطة بهذا التفشي، ويُعدّ خطر الإصابة على العامة منخفضًا للغاية.

وصلت السفينة إلى المياه قبالة رأس فيردي في 3 مايو، وعلى متنها عدد من المواطنين البريطانيين، وتعمل وكالة الصحة البريطانية (UKHSA) بتعاون وثيق مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات الصحة العامة البريطانية الأخرى، والشركاء الدوليين في مجال الصحة، لدعم جهود الاستجابة، وتنشر منظمة الصحة العالمية تحديثات مفصلة على موقعها الإلكتروني .

في يوم الأربعاء 6 مايو، تم تأكيد نوع الفيروس في هذا التفشي على أنه فيروس هانتا الأنديز من قبل المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا ومستشفيات جامعة جنيف في سويسرا

ما هو فيروس هانتا؟

فيروسات هانتا هي مجموعة من الفيروسات التي تحملها القوارض مثل الفئران والجرذان، وتنتقل عن طريق فضلاتها وبوله، تنتشر فيروسات هانتا في جميع أنحاء العالم، ويمكن العثور عليها في بعض مناطق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وفي المناطق التي تتواجد فيها، يمكن أن تسبب مجموعة من الأمراض تتراوح بين أعراض خفيفة تشبه أعراض الإنفلونزا إلى أمراض تنفسية حادة.

كيف يُصاب المرء بفيروس هانتا؟

بما أن فيروسات هانتا تنتقل عن طريق القوارض، فإن العدوى لدى البشر غالباً ما تحدث في الأماكن التي يتعايش فيها البشر والقوارض، وخاصة في المناطق الريفية والزراعية، كما يمكن العثور على الفيروسات أحياناً في حظائر التنظيف والمخازن وبيوت العطلات حيث قد تكون القوارض قد اتخذتها أعشاشاً لها، وفي المملكة المتحدة، نشهد أحياناً حالات إصابة بسلالة من فيروس هانتا (فيروس سيول هانتا) مرتبطة بفئران الزينة