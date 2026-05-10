الصحة: تقديم 21.6 مليون خدمة علاجية بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 21.6 مليون خدمة علاجية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال الفترة من يوليو 2024 حتى ديسمبر 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الخدمات شملت 2.3 مليون حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، و6.3 مليون زيارة بالعيادات الخارجية، و12 مليون فحص طبي شمل الأشعة والتحاليل والفحوصات المختلفة، كما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 215 ألف جلسة، و98 ألف جلسة علاج أورام، إلى جانب استقبال 375 ألف حالة بالرعايات والأقسام الداخلية، وإجراء 287 ألف عملية جراحية، و36 ألف منظار هضمي، و30 ألف قسطرة قلبيةوطرفيةومخية.

مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

وأشار «عبد الغفار» إلى مساهمة الهيئة البارزة في مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، حيث نفذت 40 ألفاً و992 قسطرة قلبية، و12 ألفاً و695 جراحة عيون، و3611 جراحة قلب مفتوح، و3065 جراحة مخ وأعصاب، بالإضافة إلى عمليات زراعة الأعضاء والقوقعة وجراحات الأورام والعظام.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الخدمات الطبية المستحدثة خلال 2025، والتي تضمنت وحدات متخصصة جديدة في الإرواء القلبي، والتصلب المتعدد، وبطانة الرحم المهاجرة، ومنظار الفراغ الثالث، ورعاية الحروق، وزرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة، والسكتة الدماغية، إلى جانب عيادات الرضاعة الطبيعية بـ8 مستشفيات.

وأكد رئيس الهيئة أن العام الماضي شهد 12 ألفاً و278 نشاطاً تدريبياً و721 بحثاً علمياً، مع تنفيذ 58 مشروعاً جارياً تشمل مستشفيات أورام الإسماعيلية وسوهاج والجلاء، وتطوير العديد من الأقسام الحيوية، بالإضافة إلى تقدم ملحوظ في مشروعات المجمع التعليمي والمخازن المجمعة بنسب إنجاز تجاوزت 65%، واستعداد الهيئة للحصول على اعتمادات الهيئة العامة للرقابة الصحية لعدة منشآت.

وزارة الصحة والسكان قسطرة قلبية الأقسام الداخلية الغسيل الكلوي الطوارئ

