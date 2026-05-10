قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك ناصر يطلق خدمة صرف المعاش مقدمًا لتعزيز الشمول المالي ودعم أصحاب المعاشات
أحمد موسى: ماكرون يقدم دعاية عالمية لمصر بملايين الدولارات
تقرير: الذهب يحقق مكاسب أسبوعية تقارب 2% مدفوعا بتوقعات إمكانية تهدئة توترات الشرق الأوسط وتراجع الدولار
طرد وهدف و3 فرص مهدرة.. 9 مشاهد مثيره بلقاء الزمالك واتحاد العاصمة
بحضور أكثر من 30 رئيس دولة.. قمة «أفريقيا إلى الأمام» تبحث إصلاح النظام المالي العالمي ودعم الاستثمار
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
هل نحن أمام جائحة جديدة مثل كورونا بسبب هانتا؟ متحدث الصحة يوضح الحقائق
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بدر عبد العاطي: دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية ضرورة لخفض التصعيد
الجامعة العربية تدعو لحماية الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلام
الصحة العالمية : خطر "هانتا" لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر
إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم 987 خدمة طبية في عيادات بعثة الحج الطبية بالسعودية

البعثة الطبية للحج
البعثة الطبية للحج
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 987 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى يوم 9 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي انتشار لأمراض معدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة. 

أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية

وأضاف أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لضمان سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم 9 مايو بلغ 342 خدمة، منها 177 خدمة في عيادات المدينة المنورة و165 خدمة في عيادات مكة المكرمة.

 ولفت إلى حجز ثلاث حالات في وحدات الرعاية المركزة، وحالة في الرعاية المتوسطة، وحالتين بالأقسام الداخلية بمستشفيات المدينة المنورة، بالإضافة إلى حجز ثلاث حالات بمستشفيات مكة المكرمة منها حالة في الرعاية المركزة وحالتين بالأقسام الداخلية.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى إلى قيام فريق البعثة بزيارة المرضى المحتجزين في المستشفيات السعودية بمكة المكرمة والاطمئنان على حالتهم الصحية، معرباً عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزام البعثة الطبية المصرية بالمتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، واستمرار التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

وزارة الصحة والسكان بعثة الحج الطبية المقدسة الأراضي المقدسة أفواج الحجاج الحجاج المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

بفارق 76 قرشا.. أسعار صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

ناقد فني

ناقد فني: عزاءات الفنانين في السنوات الأخيرة تحولت إلى «تريند»

الزمالك

سبب خسارة الزمالك مباراة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية.. مفاجأة من الكواليس

اللحوم

الزراعة تعلن مفاجأة للمواطنين بخصوص أسعار الأضاحي

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد