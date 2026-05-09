مصر للطيران تنقل حجاج دول غينيا كوناكري ومالي وفلسطين إلى الأراضي المقدسة| صور

مصر للطيران تنقل حجاج دول غينيا كوناكري ومالي وفلسطين إلى الأراضي المقدسة

نورهان خفاجي

في إطار الدور الريادي للناقل الوطني مصر للطيران على المستويين العربى والأفريقي، تقوم الشركة الوطنية بنقل 5000 حاج من حجاج دولة غينيا علي متن 16 رحلة خاصة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج خلال موسم هذا العام 1337 هجرية 2026 ميلادية.

أقلعت أولى رحلات الشركة  بطراز B789 Dreamliner من مطار كوناكري بدولة غينيا وعلي متنها 309 ركاب إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

 وتستمر مرحلة الذهاب حتى 16 مايو الحالي.

 

أحدث طائرات مصر للطيران تنقل حجاج فلسطين وأفريقيا

هذا ومن المقرر أن تبدأ مرحلة عودة حجاج غينيا كوناكري في 2 يونيو وتستمر حتى 15 يونيو القادم.

في السياق ذاته، تسير مصر للطيران 12 رحلة جوية خاصة مباشرة لنقل 3700 حاج من حجاج دولة مالي، حيث بدأت مرحلة الذهاب مباشرة من مطار باماكو إلى مطار  المدينة المنورة في 6 مايو وتستمر حتى 12 مايو الحالي بنفس الطراز B789 Dreamliner، على أن تبدأ مرحلة العودة في الأول من يونيو وحتى 12 يونيو القادم.

من ناحية أخرى، تسير مصر للطيران رحلتين خاصة في مرحلة الذهاب يومي 13 و14 مايو بطراز A330 -300 وB737-800 من مطار القاهرة إلى مطار جدة لنقل 450 حاجًا من حجاج دولة فلسطين المتواجدين في القاهرة، على أن تكون مرحلة العودة يوم 6 يونيو القادم.

