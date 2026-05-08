وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عمليات وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، إذ وصل اليوم الجمعة حجاج محافظات " الجيزة - الغربية- دمياط- القليوبية- السويس" ويبلغ عددهم 840 حاجا وحاجة إلى المدينة المنورة استعداداً لبدء مناسك الحج.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الاطمئنان على سلامة الحجاج وتوافر كافة الخدمات المقدمة لهم، حيث كان في استقبالهم

مشرفو المؤسسة القومية لتيسير الحج فور وصولهم إلى مطار المدينة المنورة، واستقلوا الحافلات المخصصة لنقلهم إلى الفنادق القريبة من ساحة الحرم النبوي، وتم تسكينهم، ثم توجهوا لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وبدأ تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بداية من اليوم ويستمر حتي 21 مايو الجاري موعد وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المملكة العربية السعودية.

وأنهت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج كافة استعداداتها في ظل متابعة دقيقة من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي لكافة التفاصيل وتوجيهاتها المستمرة بضرورة العمل على تذليل أية تحديات أو صعوبات قد تواجه الحجاج كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أنه تم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتفويج الحجاج عبر المطارات المصرية إلى كل من المدينة المنورة وجدة، وذلك وفق خطة زمنية محددة، ووصل اليوم أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة وستتوالى تباعاً عمليات الوصول وفق الجدول الزمني.

وأوضح عبد الموجود أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وهناك غرفة عمليات بالقاهرة وأخرى بالمملكة العربية السعودية تتابع على مدار الساعة كافة التفاصيل الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية، كما أن المشرفين جاهزون لمرافقة الحجاج وتوعيتهم بكافة التفاصيل الخاصة برحلة الحج وأداء المناسك.