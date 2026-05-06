أفواج النور تغادر الغردقة.. محافظ البحر الأحمر يودع حجاج الجمعيات الأهلية

بأجواء إيمانية مهيبة غمرتها مشاعر التقوى والشوق لزيارة بيت الله الحرام، شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مراسم توديع حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، مؤكداً على قدسية هذه الرحلة التي تجمع بين أداء الركن الخامس من أركان الإسلام والوقوف بقلوب خاشعة أمام قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.

هذه اللحظات الروحانية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور رئيس حى شمال ومدير مكتب المحافظ، مدير.مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، ومديري المديريات الخدمية، ومدير جهاز المشروعات الصغيرة ، ورئيس مجلس ادارة نادى الغردقة ، لم تكن مجرد إجراء تنظيمي، بل كانت "حفل سلام ووداع" جسد اهتمام الدولة برعاية ضيوف الرحمن. وقد تم توزيع الهدايا الرمزية التي شملت ملابس الإحرام للرجال و ملابس الإحرام المخصصة للسيدات، إلى جانب تذاكر السفر، لضمان جاهزية الحجاج لهذه الرحلة المباركة التي تضم 180 حاجاً وحاجة، موزعين على أربع مجموعات يقودها مشرفون متخصصون لضمان أعلى مستويات الرعاية.

وفي كلمة مؤثرة وجهها للحجاج، قال الدكتور وليد البرقي: «إننا اليوم لا نودع مسافرين فحسب، بل نودع سفراءً لمحافظتنا في أطهر بقاع الأرض. إن توجهكم إلى بيت الله الحرام هو رحلة لتجديد الإيمان وصفاء النفس، ونحن في المحافظة لم ندخر جهداً لتيسير كافة السبل التي تضمن لكم أداء المناسك في سكينة ووقار. نسأل الله أن يتقبل منكم، وأن تكون صلواتكم عند الكعبة المشرفة وفي الروضة الشريفة مستجابة، وأن تعودوا إلينا بذنب مغفور وحج مبرور.»

وأضاف المحافظ في كلمته: «لقد حرصنا من خلال التنسيق مع مديرية التضامن على أن تكون رحلة "فوج البحر الأحمر" نموذجاً في الانضباط والتنظيم، بداية من التجمع الموحد لمدن المحافظة فجر الثالث عشر من مايو، وصولاً إلى مطار القاهرة. إن خدمة الحجاج هي شرف نعتز به، ودعواتنا ترافقكم في كل خطوة تخطونها نحو المشاعر المقدسة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم في حلكم وترحالكم.»

من جانبهم، أعرب عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي على جهودهم في تيسير رحلتهم، مؤكدين أنهم يتطلعون بشوق لأداء المناسك والدعاء لمصر وأهلها في الأراضي المقدسة، راجين من الله القبول والتيسير.

ومن المقرر أن يتحرك الحجاج فجر يوم 13 مايو من مدينة الغردقة، ليلتقي حجاج كافة مدن المحافظة في مسار واحد نحو مطار القاهرة الدولي، حيث تنطلق رحلتهم الجوية في تمام الساعة الثالثة عصراً، لتبدأ المناسك من مكة المكرمة وتختتم بالزيارة النبوية في المدينة المنورة.