الصحة: تقديم 645 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 645 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى يوم 8 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي انتشار لأمراض معدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لضمان سلامة وراحة الحجاج المصريين.

 وحدات العناية المركزة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أنه تم إحالة 10 حجاج إلى الأقسام الداخلية بالمستشفيات السعودية في المدينة المنورة ومكة المكرمة لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة، بينما تتلقى حالتان الرعاية الفائقة في وحدات العناية المركزة، وتخضع حالة واحدة للرعاية المتوسطة، فيما لا تزال 4 حالات تتلقى العلاج بالأقسام الداخلية.

وأعرب رئيس البعثة عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزام البعثة الطبية المصرية بالمتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، واستمرار التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

