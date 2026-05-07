قرار شامل في كل المحافظات.. الصحة تُقر مجانية أول ولادة طبيعية

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "ولادة آمنة بلا أعباء"، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المالية عن الأسر المصرية، مع إعطاء أولوية قصوى لصحة الأم والطفل.

مستشفيات القطاع العلاجي

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار ينص على تقديم خدمة أول ولادة طبيعية مجانًا داخل جميع مستشفيات القطاع العلاجي المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بشرط توافر أقسام متخصصة للولادة.

معدلات الولادات القيصرية

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة للحد من الارتفاع الكبير في معدلات الولادات القيصرية، والتي زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة دون مبررات طبية كافية، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة التوازن لصالح الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الأكثر أمانًا.

خطة متكاملة تنفذها الوزارة

وأضاف أن المبادرة تشمل المستشفيات العامة والمركزية، في إطار خطة متكاملة تنفذها الوزارة، تتضمن رفع كفاءة الأطقم الطبية، وتكثيف برامج التوعية، إلى جانب تطبيق ضوابط تنظيمية داخل المستشفيات الحكومية والخاصة.

قرارات صحية سليمة

وأكد أن الفرق الطبية مؤهلة لإجراء الولادات الطبيعية بكفاءة، مع توفير بيئة طبية آمنة ومجهزة، تشمل أجهزة حديثة وأطباء تخدير لتقديم تجربة ولادة مريحة قدر الإمكان، مشددًا على أن الوزارة تسعى لتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية، ومساعدة الأسر على اتخاذ قرارات صحية سليمة.