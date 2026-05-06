الصحة العالمية: مصر تحتل المركز الأول بالعالم في نسبة الولادات القيصرية

أكد الدكتور عمرو حسن عضو اللجنة الاستشارية الفنية بمنظمة الصحة العالمية، أن مصر تحتل المركز الأول في العالم في نسبة الولادات القيصرية.

وقال عمرو حسن في تصريحات تليفزيونية، :" المستشفيات المصرية جاهزة لاستقبال حالات الولادة الطبيعية ووزارة الصحة تكز على رفع معدلات التوعية بأهمية الولادة الطبيعية ".

وتابع عمرو حسن:" نسبة الولادة القيصرية في مصر 72 % وترتفع إلى 81 % في المستشفيات الخاصة ".

واكمل عمرو حسن :" لو قلنا للست وقت الولادة تختار بين الطبيعي والقيصري، أكيد هتختار القيصري، بس لازم نفهمها الصورة كاملة".

وتابع عمرو حسن :" الست اللي بتولد طبيعي بتقوم من الولادة بسرعة، والألم بيكون أقل، وكمان بتقدر ترضع طبيعي".

وأكمل عمرو حسن :" الست اللي بتولد قيصري بتكون تعبانة بعد العملية، والألم بيكون أشد عليها، وفي الغالب بترضع صناعي".

