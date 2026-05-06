كلام عار من الصحة.. نادية مصطفى تنفى دخول جنازة الفنان هاني شاكر اليوم بـ QR Code

نفت الفنانة نادية مصطفى المعلومات المتداولة حول دخول مراسم جنازة الفنان هاني شاكر التى أقيمت اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو بـ QR Code.

وكتبت نادية مصطفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : "انتشرت بعض المعلومات المغلوطة حول أن الدخول إلى مسجد أبو شُقة يتم عن طريق QR Code، وهذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، كل من حضر اليوم مشكورًا لأداء صلاة الجنازة دخل بشكل طبيعي دون أي إجراءات من هذا النوع".

وأضافت نادية مصطفى: “نود التذكير بأن عزاء المغفور له بإذن الله الفنان هاني شاكر سيقام غدًا الخميس ٧ مايو في نفس المسجد (مسجد أبو شُقة – بالم هيلز)” .

وشاركت معه لوكيشن المكان لتسهيل وتوضيح الطريق لمن يرغب فى أداء واجب العزاء.

وقد حرص الداعية الإسلامي خالد الجندي على حضور جنازة الفنان القدير هاني شاكر، والتي أقيمت في مسجد أبو شقة بالسادس من أكتوبر.

وخلال الجنازة دعا الشيخ خالد الجندي للراحل هاني شاكر، بشكل مؤثر.



يُعد هاني شاكر، أو «أمير الغناء العربي» كما يُلقب، واحدًا من أهم الفنانين في تاريخ الغناء المصري.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير في مجال الغناء، فإن الفنان الراحل قدّم نفسه كممثل في عدد من الأعمال، نستعرضها في السطور التالية:

أعماله في السينما والمسرح

قدّم هاني شاكر بطولة أربعة أفلام سينمائية، هي:

• فيلم «هذا أحبه وهذا أريده» عام 1975، أمام نورا وحمدي حافظ.

• فيلم «عايشين للحب» بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين.

• فيلم «عندما يغني الحب» أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى.

• والفيلم الرابع هو «سيد درويش».

وعلى خشبة المسرح قدّم تجربتين، هما:

• مسرحية «سندريلا والمداح» بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي.

• مسرحية «مصر بلدنا.