حمادة هلال ينهار بالبكاء أثناء صلاة الجنازة على هاني شاكر

أقيمت جنازة الفنان الكبير ، وأمير الغناء العربى هانى شاكر، عقب صلاة الظهر، من مسجد أبو شقة.

حرص الفنان حمادة هلال، على الحضور للجنازة لوداع صديقه وزميله الفنان هانى شاكر، حيث كان من أوائل المصلين عليه فى الجنازة، ولم يتمالك دموعه وانهار بالبكاء.



حرص الداعية الإسلامي خالد الجندي على حضور جنازة الفنان القدير هاني شاكر، والتي أقيمت في مسجد أبو شقة بالسادس من أكتوبر.

وخلال الجنازة دعا الشيخ خالد الجندي للراحل هاني شاكر، بشكل مؤثر.



يُعد هاني شاكر، أو «أمير الغناء العربي» كما يُلقب، واحدًا من أهم الفنانين في تاريخ الغناء المصري.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير في مجال الغناء، فإن الفنان الراحل قدّم نفسه كممثل في عدد من الأعمال، نستعرضها في السطور التالية:

أعماله في السينما والمسرح

قدّم هاني شاكر بطولة أربعة أفلام سينمائية، هي:

• فيلم «هذا أحبه وهذا أريده» عام 1975، أمام نورا وحمدي حافظ.

• فيلم «عايشين للحب» بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين.

• فيلم «عندما يغني الحب» أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى.

• والفيلم الرابع هو «سيد درويش».

وعلى خشبة المسرح قدّم تجربتين، هما:

• مسرحية «سندريلا والمداح» بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي.

• مسرحية «مصر بلدنا.