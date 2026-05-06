إبراهيم سعيد ينعى هاني شاكر: فقدنا شخصية طيبة وأخًا وصديقًا

نعى إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، الفنان هاني شاكر، حيث كتب منشورًأ عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، عبّر فيه عن حزنه لوفاته، رغم مروره بظروف صعبة بعد وفاة والدته مؤخرًا.

وكتب إبراهيم سعيد: «نظرًا لظروف وفاة أمي منذ أيام، علمت الآن، وأتقدم بخالص العزاء لأسرة وأحباب الفنان الجميل هاني شاكر، واتشرفت بالتعامل معه».

وأضاف: «الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته، شخصية الطيبة والأخ والصديق، الله يجعل مرضه في ميزان حسناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة».

واختتم رسالته بالدعاء للراحل: «الله يرحمه»

رحيل هاني شاكر

ودع الشعب المصري وذوو وأصدقاء وزملاء الفنان هاني شاكر، جثمانه، إلى مثواه الأخير، في مشهد خيم عليه الحزن والدموع، لتغيب ضحكته التي كانت لا تفارفه حتى في أصعب الأزمات، بعد رحلة فنية ثرية استمرت أكثر من نصف قرن.

وتقدم جنازته زوجته ونجله وجموع من الفنانين ومحبيه، منهم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي، والمنتج محسن جابر، والشيخ خالد الجندي، وطارق علام، وإيهاب توفيق، وعمرو مصطفى، وحلمي عبد الباقي، وحمادة هلال، وخالد سليم، ومدحت العدل، وخالد زكي، ولبلبة، والإعلاميات هالة سرحان وبوسي شلبي وسهير شلبي.