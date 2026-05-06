هالة سرحان تنعى هاني شاكر: ادعوا له في مثواه الأخير

حرصت الإعلامية هالة سرحان على نعي الفنان الراحل هاني شاكر، من خلال منشور مؤثر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، داعية الجمهور إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت هالة سرحان: «لحظة الوداع الأخير للفنان هاني شاكر.. رحمة الله عليه، ادعوا له في مثواه الأخير، لعل هذه الدعوات تكون أنيسًا له في رحلته، وسببًا للرحمة والسكينة والمغفرة».

كما تضمن المنشور دعاءً للراحل، دعت فيه الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يدخله الفردوس الأعلى دون حساب أو عذاب، مؤكدة مكانته الكبيرة ومحبة الجمهور له.

واختتمت هالة سرحان منشورها بالدعاء بأن يتقبّل الله الدعاء للراحل، مطالبة الجميع بقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة

رحيل هاني شاكر

ودع الشعب المصري وذوو وأصدقاء وزملاء الفنان هاني شاكر، جثمانه إلى مثواه الأخير في مشهد غيمه الحزن والدموع، لتغيب ضحكته التي كانت لا تفارفه حتي في أصعب الأزمات، بعد رحلة فنية ثرية استمرت أكثر من نصف قرن قدم خلالها صنوف الأغنية، عاطفية ووطنية ودينية وكلها أغاني راقية سكنت في وجدان جمهوره وعاش معها ليستحق عن جدارة لقب أمير الغناء العربي.



وتقدم جنازته زوجته ونجله وجموع من الفنانين ومحبيه منهم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي والمنتج محسن جابر والشيخ خالد الجندي وطارق علام وإيهاب توفيق وعمرو مصطفى وحلمي عبد الباقي وحمادة هلال وخالد سليم ومدحت العدل وخالد ذكي ولبلبة والإعلاميات هالة سرحان وبوسي شلبي وسهير شلبي، وبعد مواراته الثرى بدأ الجميع في الانصراف وقلوبهم تعتصر حزنا وأعينهم ناظرة نحو قبره ويودعونه وهم يحدثون أنفسهم " نسيانك صعب أكيد".

