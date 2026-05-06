وداع هاني شاكر.. مسيرة من الرقي خلقا وفنا توجته أميرا للغناء العربي

ودع الشعب المصري وذوو وأصدقاء وزملاء الفنان هاني شاكر، جثمانه إلى مثواه الأخير في مشهد غيمه الحزن والدموع، لتغيب ضحكته التي كانت لا تفارفه حتي في أصعب الأزمات، بعد رحلة فنية ثرية استمرت أكثر من نصف قرن قدم خلالها صنوف الأغنية، عاطفية ووطنية ودينية وكلها أغاني راقية سكنت في وجدان جمهوره وعاش معها ليستحق عن جدارة لقب أمير الغناء العربي.



وتقدم جنازته زوجته ونجله وجموع من الفنانين ومحبيه منهم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي والمنتج محسن جابر والشيخ خالد الجندي وطارق علام وإيهاب توفيق وعمرو مصطفى وحلمي عبد الباقي وحمادة هلال وخالد سليم ومدحت العدل وخالد ذكي ولبلبة والإعلاميات هالة سرحان وبوسي شلبي وسهير شلبي، وبعد مواراته الثرى بدأ الجميع في الانصراف وقلوبهم تعتصر حزنا وأعينهم ناظرة نحو قبره ويودعونه وهم يحدثون أنفسهم " نسيانك صعب أكيد".



"بداية الرحلة"

ولد الفنان هاني شاكر في القاهرة في 21 ديسمبر عام 1952 وعشق الموسيقي والغناء منذ صغره ورغم أنه لم يكن في عائلته أحد يعمل في الحقل الفني إلا أن حب والديه للموسيقى وامتلاكهما للبيانو في المنزل وعزفهما في جلسات سمر عليه وفي أثناء ذلك كان هاني يشدو بصوته، تنبها لجمال صوته ووجهاه لمعهد الموسيقي "الكونسرفتوار" للدراسة وتنمية موهبته التي كانت البوابة لمشاركته في برامج الأطفال في الإذاعة والتليفزيون ليتم اختياره في كورال أغنية بالأحضان لعبد الحليم حافظ في أوائل الستينيات، ثم لتقديم دور سيد درويش طفلا في فيلم سيد درويش عام 1966، فهذه البداية كانت بمثابة الأرض الصلبة التي بنى عليها هاني شاكر تاريخه وشكلت نقطة انطلاقه نحو عالم الطرب.



"600 أغنية إرثه في 50 عاما"

وبعد فيلم "سيد درويش" الذي قدمه في عمر 14 عاما بدأ هاني شاكر في تجهيز وإعداد نفسه فنيا بالدراسة والاطلاع فدرس في كلية التربية الموسيقية وتخرج بتقدير امتياز، وفي عام 1972 قدمه الموسيقار الكبير محمد الموجي ليبدأ رحلته مع الأغنية استمرت حتى رحيله قدم خلالها نحو 30 ألبوما أولها " تسلملي عيونه" عام 1973 وأخرها " اليوم الجميل" عام 2024، ومن أشهر أغانيه "علي الضحكاية" و"نسيانك صعب أكيد' و"انتي لسه بتسألي" و "يارتني" و'لو بتحب حقيقي صحيح" و"الحلم الجميل" و" بحبك أنا" و "غلطة" و "قلبي ماله"، و" متهدديش بالانسحاب"، و"يا بخته" مع أحمد سعد.



وتعاون هاني شاكر خلال رحلته الفنية الطويلة مع الكثير من الملحنين الكبار منهم والشباب، أبرزهم محمد الموجي وبليغ حمدي وحسن أبو السعود وحلمي بكر وصلاح الشرنوبي ومصطفي كامل وعمرو مصطفى ومدين ووليد سعد، وكذلك الشعراء منهم عبد الوهاب محمد وعبد الرحمن الأبنودي وبهاء الدين محمد ومجدي النجار ونبيل خلف، وأمير طعيمة وأيمن بهجت قمر ، إلى جانب شعراء عرب وخليجيين، وهذا التنوع في اختيارات هاني شاكر بين مختلف الملحنين والشعراء في رحلته الغنائية ومواكبته للتغيرات التي طرأت على الموسيقي والكلمات من حقبة لحقبة جعله يستمر ويظل محتفظا بمكانته بين جمهوره ولا ينافسه أحد فيما يقدمه.



"أغاني وطنية ودينية وتترات"

وهاني شاكر لم يتأخر خلال رحلته الفنية عن تقديم أغاني وطنية حماسية لمساندة بلده فشدى بحنجرته بأغنيات عبر بها عن حبه لمصر منها الأغنية الشهيرة في الثمانينيات مع المطرب محمد ثروت " بلدي يا بلدي" وأغنيات أخرى منها " قدها وقدود" و" أنت ماشي في مصر " و" ادعو لمصر" و" إيد واحدة" و" مصرنا" و" صوت الشهيد" و" يا مصر" و" أراهن بعمري " إضافة إلى أغية " جيش مصر الأبيض" التي كانت إبان جائحة كورونا ، فكل أغنية وطنية لم يتوان في تقديمها لارتباطها بحدث مرت به مصر .



ولم ينفك هاني شاكر عن عروبته يوما فقدم أغاني تدعم القضية الفلسطينية منها أغنية" فلسطين" " الهوية عربي " و" علي باب القدس" و" أنا مصري ودمي فلسطيني" وآخر ما قدمه المطرب الراحل في دعم أهالي غزة عام 2024 أغنية " الهوية عربي".

كما قدم هاني شاكر مجموعة من الأغاني والأدعية الدينية فطرح ألبوما دينيا كاملا عام 2020 ، ومن أغانيه الدينية " بطلب رضاك" و" خير خلق الله " و" قول الله" و" يارب سبحانك" و" رحمة ربنا" و" لا إله إلا الله".. وربما لم يقدم هاني شاكر أغاني للأطفال إلا في بداية مشواره الفني وكانت أغنيات قليلة منها " يا سلام على طيبة الحمام "، فكان يرى أن الأطفال في الوطن العربي يستحقون أكثر مما يقدم لهم.



ولم يكتف هاني شاكر بالأغاني الرومانسية والوطنية والدينية بل خاص أيضا تجربة غناء تترات الأعمال الفنية، فعندما يقدم فنان بحجمه تتر أحد الأعمال الفنية فهو يضيف إلى العمل ثراء ونجاحا وقيمة فنية تدعمه وتزيد من شهرته وانتشاره، ومن الأعمال التي غنى هاني شاكر تتراتها مسلسل " عذراء البادية" و" القضبان" و" السوق" و" أبدا لن يكن لها" و " لدواعي أمنية" ، كما قدم تتر مسلسل الرسوم المتحركة " حبيب الله"، فكل هذه الأغاني شكلت رصيده الفني عند جمهوره.



"سينما ومسرح وتليفزيون"

وزاد هاني شاكر في رصيده الفني بالتمثيل في أعمال سينمائية ومسرحية ودرامية فوقوفه أمام الكاميرا للتمثيل ليس ببعيد عنه فوقف أمامها في صباه عندما أدى دور سيد درويش، وخاض في بداية مشواره الغنائي تجربة السينما في فترة السبعينيات فقدم أفلام " عندما يغني الحب" مع عادل إمام وناهد شريف وفيلم " عايشين للحب" مع نجلاء فتحي، وربما أشهر أفلامه فيلم " هذا أحبه وهذا أريده" مع نورا، فهاني شاكر خاص تجربة التمثيل مثل مطربين كبار سبقوه منهم محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ومحمد فوزي وفريد الأطرش.



وكان هاني شاكر سباقا في تقديم أعمال درامية عن نجوم جيله الذين خاضوا مثل هذه التجربة مثل محمد منير ومحمد ثروت، فقدم هاني سهرة درامية للتليفزيون بعنوان "عيون لا ترى الحب" في الثمانينيات مع شيرين ، وخاض قبلها تجربة مختلفة مع نيللي في حلقة من حلقات فوازير الخاطبة التي جمع فيها بين التمثيل والغناء.



وبما أن المسرح لم يكن غريبا على هاني شاكر فكان يقف دوما أمام جمهور عريض ليغني له في حفلاته ويتفاعل معهم مباشرة، فقدم هاني شاكر تجربة مسرحية استعراضية " سندريلا والمداح" مع نيللي في بداية السبعينيات، بالإضافة إلى ذلك قدم مسلسلا إذاعيا مع فؤاد المهندس وشويكار " دنيا بنت دنيا".



وبالطبع بعد كل هذه الأعمال صنع هاني شاكر اسما وتاريخا ثريا فبعد رحلة فنية مليئة بالنجاحات وأصبح اسمه من كبار النجوم شارك كحكم في برنامجين لاكتشاف الموهوبين في الغناء هما "صوت الحياة" وشاركه في لجنة التحكيم الملحن الكبير الراحل حلمي بكر والمطربة سميرة سعيد، وبرنامج " ذا فويس سينيور" لاكتشاف من لديهم موهبة غنائية من كبار السن فوق الـ60 عاما وشاركه في اللجنة أيضا سميرة سعيد إلى جانب نجوى كرم وملحم زين.



"جوائز وتكريمات"

وبالطبع بعد هذه المسيرة الفنية الكبيرة لهاني شاكر وكل هذه النجاحات كان لابد من أن يحظى بالعديد من الجوائز والتكربمات على مستوى الوطن العربي فحصل على وسام الاستحقاق من تونس وهو ثاني وسام يحصل عليه فنان بعد المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز ، ووسام العلوي بدرجة قائد من المغرب ووسام الثقافة والعلوم والفنون من فلسطين بالإضافة إلى وسام القدس.

كما حصل على العديد من الجوائز منها أيقونة الغناء العربي من لبنان، وبيروت جولدن، وجائزة الابداع الفني من المركز الكاثوليكي للسينما من مصر ، والفارس الذهبي، وتعدد حصوله على جوائز أفضل مطرب لعدة سنوات، كما كرم كثيرا من مهرجان الموسيقي العربية في عدة دورات.



وربما من أكبر التكريمات التي حصل عليها توليه منصب نقيب الموسيقيين مرتين الأولى عام 2015 ، والثانية عام 2019 بعد خوضه انتخابات النقابة إلا أنه تقدم باستقالته قبل السنة الأخيرة من انتهاء ولايته الثانية بسبب بعض الأزمات أشهرها مطربي المهرجانات.



"أزمات وصدمات"

جاءت استقاله هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين عام 2022 لرفضه الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها بسبب موقفه من مطربي المهرجانات فهو دائما ما كان يبحث عن تنظيم العمل وتقديم فن راق فكان يرى أنه جاء لهذا المنصب الذي سبقه إليه السيدة أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والموسيقار أحمد فؤاد حسن، لتقديم فن يعلي من ذوق الجمهور فهو كان ضد المحتوى وليس مطربي المهرجانات أنفسهم، دليلا على ذلك غنى هاني شاكر أغنية " أبويا" من ألحان مطرب المهرجانات عمر كمال.



كما تزامن في نفس العام أزمة حصوله على جنسية الدومينيكان التي أثارت جدلا وتعرض لانتقادات ما اضطره أن يوضح أن هذا الأمر ليس تخليا عن جنسيته المصرية وإنما بغرض تسهيل الاستثمار والانتقال بين الدول، وتلك الأزمات لم تكن الأولى في حياته، ففي بداية مشواره وقع في أزمة مع المطرب الكبير عبد الحليم حافظ الذي صور البعض أنه امتدادا للعندليب الأسمر أو منافسا له لكن سرعان ما انتهت هذه الأزمة بعد لقاء جمع بينهما وشاركه عبد الحليم الغناء في إحدى الحفلات.



أما أكبر صدمة في حياته في عام 2011 عندما رحلت ابنته بعد صراع مع المرض وهي في العشرينات من عمرها، واستكمل هاني شاكر مسيرته الفنية بقلب مكسور حزنا على فراقها.



"مرض ورحيل"

واستمرارا لأزماته وصدماته تعرض هاني شاكر في عام 2022 لأزمة صحية فيبدو أن هذا العام كان مليئا بالنسبة له بأزمات عديدة أجرى خلالها جراحة دقيقة وتماثل بعدها للشفاء ومؤخرا أجرى جراحة دقيقة أخرى بعموده الفقري، ثم ظهرت مشكلات صحية أخرى استدعت إجراء عملية ثانية وظل بالمستشفى في حالة صحية حرجة، وتعرض لبعض المضاعفات جراء بقائه بالعناية المركزة، وقررت أسرته سفره إلى فرنسا للتأهيل واستكمال العلاج وبعد تحسن ملحوظ في صحته تعرض بشكل مفاجئ لانتكاسه وفشل في التنفس استمر لأيام حتى فاضت روحه إلى ربها يوم الأحد الماضي 3 مايو، وسارعت السفارة المصرية في باريس في إنهاء إجراءات عودته جثمانه إلى أرض وطنه مصر والذي وصل بالأمس /الثلاثاء / ليحتضنه اليوم بين ترابها الذي عشقه وغنى له كثيرا، وتنهي رحلته مع المرض والحياة والغناء، وقد نعاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفه بأنه أثرى الغناء بإبداعاته في جميع المناسبات بصوته المميز الراقي، كما نعاه جموع الشعب المصري والفنانين والمؤسسات الوطنية لمكانته الكبيرة لديهم، رحم الله الفنان الكبير هاني شاكر الذي رحل عنا ليعيش حبه وفنه في قلوب جمهوره.