أشرف زكي عن هاني شاكر: فقدنا قيمة إنسانية وفنية

حرص الفنان أشرف زكي على حضور جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، والتي شيعت منذ قليل من مسجد أبو شقة بالسادس من أكتوبر.

https://youtube.com/shorts/5Fo4RfNV4T0?si=ZVDHgCv8LwuLCI-c

وقال أشرف زكي، في تصريحات لـ"صدى البلد": “فقدنا قيمة إنسانية وفنية كبيرة، وكان لي الشرف التعامل معه كنقيب للموسيقيين، وأشهد أمام الله كان في غاية الاحترام، وربنا يقدرنا ونحافظ على تراثه العظيم”.

يُعد هاني شاكر، أو «أمير الغناء العربي» كما يُلقب، واحدًا من أهم الفنانين في تاريخ الغناء المصري.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير في مجال الغناء، فإن الفنان الراحل قدّم نفسه كممثل في عدد من الأعمال، نستعرضها في السطور التالية:

أعماله في السينما والمسرح

قدّم هاني شاكر بطولة أربعة أفلام سينمائية، هي:

• فيلم «هذا أحبه وهذا أريده» عام 1975، أمام نورا وحمدي حافظ.

• فيلم «عايشين للحب» بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين.

• فيلم «عندما يغني الحب» أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى.

• والفيلم الرابع هو «سيد درويش».

وعلى خشبة المسرح قدّم تجربتين، هما:

• مسرحية «سندريلا والمداح» بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي.

• مسرحية “مصر بلدنا”.