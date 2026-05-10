وزير الصحة: خفض وفيات تليف الكبد لـ 2700 حالة مقارنة بـ 41 ألف حالة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نجاحات الدولة المصرية فيما يخص مبادرة علاج سرطان الكبد والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة المصرية تضع الملف الصحي على رأس أولوياتها وفي هذا الصدد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج سرطان الكبد التي استطاعت أن تجري مسح وتعالج 223 ألف مريض مسجل على السيستم منهم ما يقرب من 6 آلاف مريض مصاب ببؤر سرطانية وتليف كبدي يتم علاجهم من خلال المبادرة الرئاسية وإدخال عدد من العلاجات الجديد التي خفضت الوفيات من 41 الف الي 2700 حالة فقط عام 2025 وهو إنجاز كبير لم ولن يتوقف عند هذا الحد بل نسعي إلي الوصول إلي أقصي وافضل النتائج .

اسم مصر يذكر اكتر من 100 مرة

وأشار وزير الصحة والسكان ، إلي أن منظمة الصحة العالمية ذكرت اسم مصر أكثر من 100 مرة في مؤتمر بانكوك مشيدا بنجاحات الدولة موضحا أن الوزارة لديها 16 مبادرة صحية وبصدد اصدار مبادرة الكبد الدهني .