قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط يؤكد أهمية الدعم الصيني للقضايا العرببة ورفضه أزدوجية المعايير الدولية
بعد نشر صدى البلد الواقعة.. الداخلية تعلن تفاصيل تهريب صاحب مصنع ألبان هواتف محمولة داخل صفائح الجبنة بالقطامية
الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة CMA – CGM الفرنسية بمصر
الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
تمهيدا للتشغيل التجريبي.. القومي للإعلانات يتابع تنفيذ المنصة الإلكترونية لرقمنة تراخيص الطرق
بمشاركة مصرية فرنسية واسعة.. كواليس الاتفاق على ملفات القمة الافتتاحية في نيروبي
شهامة الغربة.. مقتل شاب مصري في إيطاليا بطعنة غادرة في القلب| تفاصيل
أزمة مالية.. هل تكون الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك بعد القضايا المرفوعة في فيفا؟
وفاة خامس حالة من ضحايا حادث سنديون
خرج من المسرح القومي تنفيذا لوصيته.. عبد الرحمن أبو زهرة فى طريقه إلى مسجد الشرطة
الحكومة: السياحة تساهم بـ3.7% من الناتج المحلي المصري وتواصل النمو
المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتوسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل حكومة الاحتلال والكنيست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 11 ألفا و280 حاجاً من بعثة القرعة للأراضي المقدسة

رئيس بعثة الحج
رئيس بعثة الحج
المدينة المنورة - مصطفى الرماح

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 11 ألفا و280 حاجاً من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لآداء مناسك الحج.

وأوضح رئيس البعثة فى تصريحات لصحفى البعثة من مقر البعثة بالمدينة المنورة أن 6 الاف و953 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة، منهم 3 الاف و544 حاجاً تم تفويجهم إلى مكة المكرمة عقب قضائهم 5 أيام في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يتبقى حالياً 3 الاف و409 حجاج.

وأضاف أن اجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة، بلغ حتى الآن 7 آلاف و871 حاجاً، مشيراً إلى أنه تم فور وصولهم تسكينهم بمقار إقامتهم بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، مشيراً إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة.

وفي السباق ذاته، رفعت بعثة حج القرعة درجات الاستعداد في صفوف ضباط البعثة بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لسرعة انهاء اجراءات وصول الحجاج، وتقديم كافة التيسيرات التي تمكنهم من اداء المناسك في سهولة ويسر.

وعلى جانب أخر التقى اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، المدير التنفيذي لشركة "اكرام الضيف" السعودية لتقديم الخدمات الأرضية بالمدينة المنورة المهندس محمد أبوجبل، والتي تم التعاقد معها لتقديم الخدمات الأرضية لحجاج بعثة القرعة بالمدينة المنورة.

واستمع رئيس البعثة إلى شرح تفصيلي من المدير التنفيذي لشركة "اكرام الضيف" السعودية، حول انتظام الخدمات المقدمة لحجاج بعثة القرعة، وكذلك سبل وآلية تسليمهم بطاقة "نسك" الذكية فور وصولهم إلى المدينة المنورة، والتي تعد مستنداً تعريفياً للحاج، كونها الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي في منطقة المشاعر المقدسة، ويتم عبرها الحصول على كافة المعلومات الشخصية والصحية للحاج، وبيانات السكن، بجانب معلومات التواصل مع مسئول بعثته والشركة المختصة بتقديم الخدمات له.

مساعد وزير الداخلية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج مناسك الحج الأراضي المقدسة المدينة المنورة الحجاج مكة المكرمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

أرشيفية

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

ترشيحاتنا

أرشيفية

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة وأجواء شديدة الحرارة اليوم الثلاثاء

جوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة: الاستثمار في أفريقيا يمثل استقرارا للنظام العالمي

جوتيريش

جوتيريش: القارة الأفريقية تحتاج إلى زيادة مواردها من الطاقة النظيفة بحلول 2040

بالصور

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد