رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 11 ألفا و280 حاجاً من بعثة القرعة للأراضي المقدسة

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 11 ألفا و280 حاجاً من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لآداء مناسك الحج.

وأوضح رئيس البعثة فى تصريحات لصحفى البعثة من مقر البعثة بالمدينة المنورة أن 6 الاف و953 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة، منهم 3 الاف و544 حاجاً تم تفويجهم إلى مكة المكرمة عقب قضائهم 5 أيام في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يتبقى حالياً 3 الاف و409 حجاج.

وأضاف أن اجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة، بلغ حتى الآن 7 آلاف و871 حاجاً، مشيراً إلى أنه تم فور وصولهم تسكينهم بمقار إقامتهم بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، مشيراً إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة.

وفي السباق ذاته، رفعت بعثة حج القرعة درجات الاستعداد في صفوف ضباط البعثة بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لسرعة انهاء اجراءات وصول الحجاج، وتقديم كافة التيسيرات التي تمكنهم من اداء المناسك في سهولة ويسر.

وعلى جانب أخر التقى اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، المدير التنفيذي لشركة "اكرام الضيف" السعودية لتقديم الخدمات الأرضية بالمدينة المنورة المهندس محمد أبوجبل، والتي تم التعاقد معها لتقديم الخدمات الأرضية لحجاج بعثة القرعة بالمدينة المنورة.

واستمع رئيس البعثة إلى شرح تفصيلي من المدير التنفيذي لشركة "اكرام الضيف" السعودية، حول انتظام الخدمات المقدمة لحجاج بعثة القرعة، وكذلك سبل وآلية تسليمهم بطاقة "نسك" الذكية فور وصولهم إلى المدينة المنورة، والتي تعد مستنداً تعريفياً للحاج، كونها الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي في منطقة المشاعر المقدسة، ويتم عبرها الحصول على كافة المعلومات الشخصية والصحية للحاج، وبيانات السكن، بجانب معلومات التواصل مع مسئول بعثته والشركة المختصة بتقديم الخدمات له.