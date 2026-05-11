قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناصر ماهر يعتذر لحسام وإبراهيم حسن ويؤكد: جاهز لتمثيل منتخب مصر
تجديد حبس عاطل بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء بالجيزة
تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية بحصر أعداد التلاميذ المستفيدين من وجبات التغذية المدرسية
مكسب كبير.. فرج عامر يدافع عن زيزو بعد تراجع مستواه مع الأهلي
«الاستثمار» تدفع بكفاءات قانونية جديدة لدعم التشريعات الجاذبة للاستثمار
لاعب يصعب تقييمه.. تصريحات مثيرة من طارق السيد عن شيكوبانزا
اليوم.. وزير الزراعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في البحيرة لحضور فعاليات احتفالية ميكنة حصاد القمح
وزير الزراعة يوقع بروتوكولا للتحسين الوراثي وتكويد الماشية بالتعاون مع الخدمة الوطنية والقطاع الخاص
عبادة تجعلك في حفظ وأمان الملائكة.. علي جمعة ينصح بها
هل يعفى الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية حال نشر معلومات خاطئة.. القانون يجيب
الهلال الأحمر يطلق القافلة 193 لدعم أهالي غزة
الأهلي الأفضل.. ضياء السيد: الدوري لم يُحسم بعد والمنافسة مازالت مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادات مبكرة بجامعة القاهرة لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

انهت جامعة القاهرة جميع استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار حرصها على انتظام العملية الامتحانية، والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة للطلاب.

توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة للطلاب

ووجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، عمداء الكليات والمعاهد بإعلان جداول الامتحانات في صورتها النهائية قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، بما يتيح للطلاب الاستعداد الجيد، مؤكدًا أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية وفق النموذج المعتمد من مجلس الجامعة، وأن تكون الأسئلة في مستوى الطلاب وفي الموضوعات التي تم تدريسها فعليا.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات مجلس الجامعة المنظمة للعملية الامتحانية، خاصة ما يتعلق بآليات طباعة الامتحانات وتأمين سريتها، وحظر دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل تكنولوجية داخل اللجان، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية وتوقيع العقوبات المقررة، مع التأكيد على عدم استخدام القائمين على شئون اللجان والمراقبين للهواتف المحمولة أثناء سير الامتحانات.

كما شدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على ضرورة مراعاة ظروف الطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب الدمج، وتقديم كافة التيسيرات المقررة لهم وفق القواعد المنظمة، والالتزام بإعلان نتائج الامتحانات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء الامتحانات، مع التأكيد على وجود فاصل زمني مناسب بين آخر محاضرة وبداية الامتحانات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن رئيس الجامعة وجه بتشكيل لجنة طوارئ بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه، وذلك لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة أثناء انعقادها، على أن يكون للجنة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي سؤال يثبت مخالفته للضوابط المقررة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم التأكيد على تفعيل دور لجان الممتحنين، والتشديد على تواجد أستاذ المادة أو من ينوب عنه من نفس التخصص داخل اللجان منذ بدء الامتحان وحتى نهايته، وأن تكون الأسئلة متناسبة مع زمن الإجابة ومراعية لمستويات الطلاب المختلفة، مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، وعدم سفر أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات، وتوفير عدد كافٍ من المراقبين داخل اللجان.

جامعة القاهرة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

وحدات سكنية

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين.. خطوات التسجيل بدون أخطاء

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

القلب

احذرها فورا… هذه الأشياء تضر صحة القلب

كيس رقائق البطاطس

دراسة تفجر مفاجأة.. تناول كيس رقائق البطاطس يوميا يصيبك بهذا المرض

بوسي

بوسي تخطف الأنظار بجمبسوت جينز في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد