الأنبا ميخائيل يترأس أول قداس بالمزرعة الجديدة في وادي النطرون

افتتح نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، المرحلة الثالثة من مزرعة "أم النور ومار مرقس الرسول" بوادي النطرون، التابعة لكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بكفر العلو، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بعيد ميلاد السيدة العذراء،

شمل الافتتاح صلاة القداس الإلهي الأول بكنيسة "العائلة المقدسة والشهيد أبسخيرون والقوي الأنبا موسى" بالمزرعة، وشارك نيافته الصلوات عدد كبير من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وعدد من الشعب.

تأملات في ملائكة القيامة

في ختام القداس الإلهي، ألقى نيافته كلمة روحية حملت عنوان "تأملات في ملائكة القيامة"، ركز خلالها على ثلاث رسائل:

- التعلم من "ملاك القدمين" روح الخدمة والتواضع.



- ومن "ملاك الرأس" تقديس الفكر.

- ومن "ملاك البشارة" التمسك بالفرح الدائم بقيامة المخلص.