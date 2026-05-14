النائب عاطف المغاوري: يجب تقييد الطلاق بما يحقق مصلحة الأسرة

أكد النائب عاطف المغاوري ضرورة وضع ضوابط قانونية تنظم إجراءات الطلاق بما يحقق مصلحة الأسرة ويحافظ على استقرارها، مشددًا على أهمية أن تكون التشريعات الأسرية قائمة على التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف.

وقال عاطف المغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن إخطار الزوج لزوجته بالزواج الثاني يمنحها الحق الكامل في اتخاذ القرار المناسب، سواء بالاستمرار في الحياة الزوجية أو رفض الأمر وطلب الطلاق، باعتبار أن الشفافية والإعلان من الحقوق الأساسية داخل العلاقة الزوجية.

قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية للأسرة

وأشار إلى أن قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية للأسرة، وأن تضمن تحقيق العدالة بين الزوجين بما يحد من النزاعات الأسرية ويحفظ حقوق الأبناء.



