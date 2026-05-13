بروتوكول تعاون بين الصحة وطب قنا لتطوير الخدمات الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا، وكلية الطب بجامعة قنا، بهدف تحسين وتطوير الخدمة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية بالمحافظة.



‎

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتعزيز التعاون بين مديريات الشئون الصحية والجامعات المصرية لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وبدعم ومتابعة الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وقع البروتوكول عن مديرية الشئون الصحية بقنا الدكتور أحمد محمود صادق، مدير المديرية، وعن كلية الطب بجامعة قنا الدكتور علي عبدالرحمن سيد غويل، عميد الكلية.



‎

أبرز بنود البروتوكول:



* تنظيم زيارات أسبوعية منتظمة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب في مختلف التخصصات الطبية الحرجة والنادرة.

* تقديم خدمات طبية متميزة تشمل الكشف والعلاج والعمليات الجراحية والمناظير والقسطرة القلبية.

* تدريب الأطباء والأطقم الطبية بالمستشفيات الحكومية (أبوتشت - نجع حمادي - قنا العام - قنا الجديدة وغيرها).

* توفير حوافز مادية مناسبة وفق لائحة مالية متفق عليها، بالإضافة إلى الإقامة والإعاشة.

* تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة للمتابعة والتقييم المستمر وضمان تنفيذ البروتوكول بكفاءة.

‎

يُعد هذا البروتوكول نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بمحافظة قنا، حيث يستهدف توفير خدمات طبية عالية الجودة، وتقليل التحويلات إلى المحافظات الأخرى، ورفع الكفاءة المهنية للأطقم الطبية، وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمة الصحية.