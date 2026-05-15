الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إبراهيم حسن: طموح منتخب مصر بلا سقف.. وفرصة كأس العالم لن تتكرر

إبراهيم حسن
رباب الهواري

تحدث إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عن كواليس خاصة من مشواره الكروي، إلى جانب طموحات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن حلم تحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم يمثل الهدف الأكبر للجهاز الفني واللاعبين.

وقال إبراهيم حسن، خلال تصريحاته ببرنامج “ملعب أون”، إنه لم يعتد الجلوس على مقاعد البدلاء طوال مسيرته الكروية، موضحًا أن المرة الأولى التي جلس خلالها احتياطيًا كانت في أول مباراة يدخل فيها قائمة النادي الأهلي أمام الإسماعيلي، قبل أن يتكرر الأمر مرة أخرى عام 1986.

وأضاف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن شخصيته داخل الملعب كانت دائمًا قائمة على المنافسة والرغبة في المشاركة وتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن التركيز داخل الفريق كان دائمًا منصبًا على الانتصارات وحصد البطولات.

وتطرق إبراهيم حسن للحديث عن علاقته بشقيقه التوأم حسام حسن، كاشفًا عن بعض المواقف الطريفة والإنسانية بينهما، حيث أكد أنه كان أحيانًا يشعر بالخوف أثناء النوم، مشيرًا إلى أن حسام حسن حتى الآن لا يفضل النوم بمفرده، في إشارة إلى قوة العلاقة والترابط الكبير بينهما منذ الصغر.

كما أشاد إبراهيم حسن بعدد من النجوم الذين لعب معهم، مؤكدًا أن شريف عبد المنعم يعد من أبرز اللاعبين الذين لن يتكرروا، لما كان يمتلكه من إمكانيات كبيرة وشخصية مميزة داخل الملعب.

واستعاد مدير منتخب مصر بعض الذكريات القديمة، مشيرًا إلى مشاركته في إحدى البطولات بالإمارات خلال مرحلة الناشئين، حيث سافر مع شريف عبد المنعم بعد سفر البعثة، مؤكدًا أن تلك الفترة كانت مليئة بالتحديات والطموحات الكبيرة.

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته بالتأكيد، أن طموح منتخب مصر في كأس العالم المقبلة “ليس له سقف”، موضحًا أن الجهاز الفني يسعى لكتابة تاريخ جديد للكرة المصرية، مطالبًا اللاعبين بضرورة استغلال الفرصة الحالية بكل قوة، خاصة أن المشاركة في كأس العالم تبقى حلمًا كبيرًا وقد لا تتكرر كثيرًا لأي لاعب

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
