ممر شرفي في تدريب المنتخب الوطني احتفالاً بمرموش واللاعبين الجدد

نظم لاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، ممراً شرفياً، احتفالاً بتتويجعمر مرموش، لاعب الفراعنة ومانشستر سيتي الإنجليزي، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه.





كما تم الاحتفال باللاعبين الجدد، المنضمين للمنتخب لأول مرة، تحت قيادة حسام حسن، وهم: كريم حافظ ومصطفىزيكو، والمنضمان لأول مرة، أقطاي عبدالله وحمزة عبدالكريم.





موعد مباراة مصر وروسيا

و أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن الموعد الرسمي لانطلاق صافرة بداية المواجهة الودية الكبرى، وجاءت التوقيتات على النحو التالي:

التاريخ: الخميس، 28 مايو 2026.

توقيت القاهرة ومكة المكرمة: التاسعة مساءً (9:00 مساءً).

توقيت الإمارات (أبوظبي): العاشرة مساءً (10:00 مساءً).

توقيت تونس والمغرب والجزائر: السابعة مساءً (7:00 مساءً).

كيفية المشاهدة والقنوات الناقلة (البث المباشر)

و يمكن لعشاق ومتابعي "الفراعنة" مشاهدة المباراة بصورة مجانية ومباشرة عبر الشبكات الفضائية التي حصلت على حقوق بث اللقاء، وهي:

1. شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports)















