محافظة الأقصر تشهد بدء أعمال نحر الأضاحي في أول أيام العيد

أعلنت جمعية الاورمان بمحافظة الأقصر بأنه تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وإشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، بدأت الجمعية صباح اليوم الأربعاء، الموافق 27 مايو، أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد في الإنطلاق لنحر عدد (50) رأس ماشية محلية داخل مجزر الحبيل بمركز الأقصر المعتمد من وزراة الزراعة وتحت إشراف الدكتور طارق محمد، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر.



وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة الأقصر تم اختيار رؤوس الماشية المراد نحرها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم النحر والتشفيه والتعبئة في مجزر الحبيل بمركز الأقصر، وذلك خلال أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق.



مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.



وفى اطار متصل أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه سيتم اليوم استهداف الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع مراكز محافظة الأقصر وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة .



واضاف شعبان أن الأورمان قامت صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك بتوقيت البرازيل في نحر رؤوس المواشي بالبرازيل ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، ويتم النحر فى البرازيل بحضور وفد من جمعية الاورمان وعدد من الأطباء البيطريين ولجنه من المركز الإسلامى بالبرازيل يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية "الذى تطلقه الجمعية.



واختتم شعبان أن ما يتم نحره في البرازيل من لحوم الأضاحي لصالح الجمعية مليون كيلو لحوم مستوردة تقريباً وأن حصة محافظة الأقصر 50 الف كيلو لحوم، وأنه توزع على القرى والنجوع بالمحافظة بعد وصولها الى مصر مباشرة.