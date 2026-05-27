جولات مكثفة لوكيل صحة الأقصر لمتابعة جاهزية المستشفيات فى عيد الأضحى

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر جولاتها الميدانية المكثفة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك حيث أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر جولة تفقدية بمستشفى الحميات برفقة الدكتور ماجد نصري مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وفريق الإدارة لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جاهزية المستشفى واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.

وشملت الجولة المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف العمليات الحيوية لمتابعة سير العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والإدارية بالكامل وتنفيذ خطة التأمين الطبي الخاصة بعيد الأضحى بكفاءة وانتظام وسط إشادة من المواطنين المترددين على المستشفى بمستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم.

كما تفقد وكيل الوزارة غرفة سحب العينات وغرفة مكافحة العدوى للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة إلى جانب متابعة العمل داخل غرفة الأرواء التي تواصل تقديم خدماتها الطبية للمرضى بصورة منتظمة.

وتضمنت الجولة المرور على صيدلية المستشفى للتأكد من تواجد الصيادلة وتوفير الأدوية والمستلزمات العلاجية بالكميات المطلوبة كما تابع قسم الأشعة والترصد واطمأن على انتظام أعمال ترصد الأمراض المعدية وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالترصد الوبائي.

وفي السياق ذاته تفقد وكيل الوزارة القسم الداخلي بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى والتأكد من تطبيق البروتوكولات العلاجية المقررة مشيدًا بجهود الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى ودورهم في تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين خلال فترة العيد.

واختتم وكيل وزارة الصحة جولته بالمرور على مكتب صحة ثان حيث تابع انتظام العمل وتواجد فرق المبادرات الرئاسية واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة وجودة عالية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.