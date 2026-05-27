قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي
التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من رومانيا للعام الدراسى 2026-2027
دريك يحطم رقم مايكل جاكسون ويواصل السيطرة على قوائم بيلبورد
إلكترونيا.. خطوات ورسوم نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي
ترامب يهدد سلطنة عمان : جاهزون لتدمير أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز
غارة إسرائيلية دامية على غزة.. استهداف قيادات بارزة بحماس وسقوط شهداء ومصابين
النائب عمرو رشاد خلال لقاءه بمحافظ الجيزة: الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية والاستقرار
عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي
تهنئة بالعيد وبحث للعلاقات الثنائية.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي قيس سعيد
لأول مرة منذ 1964.. عمدة نيويورك يقاطع مسيرة إسرائيل ويشعل غضب المنظمات اليهودية
عرض قيمته 80 مليون يورو.. برشلونة يحسم صفقة نجم نيوكاسل
ترامب يصعد ضد طهران: لن نسمح بنقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا أو الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولات مكثفة لوكيل صحة الأقصر لمتابعة جاهزية المستشفيات فى عيد الأضحى

جولات مكثفة لوكيل صحة الأقصر لمتابعة جاهزية المستشفيات فى عيد الأضحى
جولات مكثفة لوكيل صحة الأقصر لمتابعة جاهزية المستشفيات فى عيد الأضحى
شمس يونس

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر جولاتها الميدانية المكثفة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك حيث أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر جولة تفقدية بمستشفى الحميات برفقة الدكتور ماجد نصري مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وفريق الإدارة لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جاهزية المستشفى واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.

وشملت الجولة المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف العمليات الحيوية لمتابعة سير العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والإدارية بالكامل وتنفيذ خطة التأمين الطبي الخاصة بعيد الأضحى بكفاءة وانتظام وسط إشادة من المواطنين المترددين على المستشفى بمستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم.

كما تفقد وكيل الوزارة غرفة سحب العينات وغرفة مكافحة العدوى للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة إلى جانب متابعة العمل داخل غرفة الأرواء التي تواصل تقديم خدماتها الطبية للمرضى بصورة منتظمة.

وتضمنت الجولة المرور على صيدلية المستشفى للتأكد من تواجد الصيادلة وتوفير الأدوية والمستلزمات العلاجية بالكميات المطلوبة كما تابع قسم الأشعة والترصد واطمأن على انتظام أعمال ترصد الأمراض المعدية وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالترصد الوبائي.

وفي السياق ذاته تفقد وكيل الوزارة القسم الداخلي بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى والتأكد من تطبيق البروتوكولات العلاجية المقررة مشيدًا بجهود الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى ودورهم في تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين خلال فترة العيد.

واختتم وكيل وزارة الصحة جولته بالمرور على مكتب صحة ثان حيث تابع انتظام العمل وتواجد فرق المبادرات الرئاسية واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة وجودة عالية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

الاقصر اخبار الاقصر صحة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

محمد صلاح

مرموش في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية روسيا

محمد صلاح

رسالة وداع مؤثرة من مشجعة ليفربول إلى محمد صلاح

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا غدا

منتخب مصر

ممر شرفي في تدريب المنتخب الوطني احتفالاً بمرموش واللاعبين الجدد

خالد الغندور

لسه هتكسر الدنيا.. رسالة دعم قوية من خالد الغندور لـ محمد حماقي وعزيز الشافعي

بالصور

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد