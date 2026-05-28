طبق عيد الأضحى.. طريقة عمل طاجن لحمة رأس وحلويات المدبح

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن لحمة رأس وحلويات المدبح فهو من الأطباق الشهية التي يمكنك إعدادها في المنزل خلال الأحتفال بعيد الأضحى.

مقادير طاجن لحمة رأس وحلويات المدبح



● لحمة رأس مسلوقة

● حلويات المدبح

● كرفس

● بصل

● ثوم

● ورق لورا

● طماطم مفرومة

● صلصة طماطم

● كرات

● ملح وفلفل

● بهارات

● بسلة

● جزر

● بطاطس

● كمون

● جوزة الطيب

● حبهان

● أرز للتقديم

طريقة تحضير طاجن لحمة رأس وحلويات المدبح



في طاسة يشوح البصل والثوم، يضاف الكرات والكرفس والزعتر ثم الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم.



تضاف كل البهارات والبسلة والجزر ثم تقلى البطاطس وتضاف إلى الخليط

في طاسة أخرى تقطع لحمة الرأس والفشة والطحال والزور وكل حلويات المدبح وتشوح جيدا ثم تتبل بكل البهارات والملح والفلفل.



ينقل خليط الخضار إلى طاجن الفرن ثم يضاف عليه خليط لحمة الرأس وحلويات المدبح وتدخل الفرن حتى تمتزج المكونات وتقدم.