إبراهيم عبد الجواد عن مرموش : الأمير يُبدع في ملعب الاتحاد ويسجل

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي فوز مانشستر سيتي على برينتفورد 3-0، وتسجيل اللاعب المصري عمر مرموش هدف.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأمير يُبدع في ملعب الاتحاد ويُسجل مانشستر سيتي ينتصر على برينتفورد 3-0 ومرموش يسجل ثالث الأهداف بطريقة رائعة بعد أسيست من هالاند".

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره برينتفورد، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة 36 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم الفريق الأول، قبل أن يشارك في منتصف الشوط الثاني.

وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق جيريمي دوكو وإيرلينج هالاند وعمر مرموش في الدقائق 62، 75، 90+2.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز، جويهي، آكي وأوريلي.

خط الوسط: سيلفا، رايندرز وريان شرقي.

خط الهجوم: هالاند، سيمينيو ودوكو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن آرسنال المتصدر، فيما يأتي فريق برينتفورد في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.