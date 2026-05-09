20 دقيقة.. ضغط جزائري ومحاولة الزمالك للسيطرة في نهائي الكونفدرالية

مرت 20 دقيقة من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الدي يجمع بينهما الآن على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية ومازل التعادل السلبي قائما.

شهدت بداية المباراة ضغط هجومي من قبل لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري من أجل إحراز هدف التقدم في ظل الضغط الجماهير المتواجد

وحاول لاعبي الزمالك السيطرة على الكرة من في منتصف الملعب الدفاعي.

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري ضد الزمالك كالتالي:-



حراسة المرمى: أسامة بن بوطخط الدفاع: حسين دهيري - كافو مالون - سعدي رضواني - هيثم لوصيف

خط الوسط: إسلام ميريلي - براهيم بن زازة - جونيور مبي - زكريا دراوي



خط الهجوم: درامان كاماغاتي - عبد الحق خالدي



وجاء تشكيل الزمالك كالآتي :

حراسة المرمى : مهدي سليمان.



خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.



خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد - آدم كايد.



خط الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.