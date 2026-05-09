جدعنة واحترام.. إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة شكر لـ لاعبي الزمالك بسبب محمد شحاتة

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في بطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك واتحاد العاصمة

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعظيم سلام للعيبة الزمالك والجهاز الفني، وكل واحد مسؤول إن شحاتة يبقى هو كابتن الفريق.. حركة كلها شياكة وجدعنة واحترام".

وفي سياق متصل بالمباراة، كشف لامين نداي، المدير الفني لفريق المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري ضد الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط

خط الدفاع: حسين دهيري - كافو مالون - سعدي رضواني - هيثم لوصيف

خط الوسط: إسلام ميريلي - براهيم بن زازة - جونيور مبي - زكريا دراوي

خط الهجوم: درامان كاماغاتي - عبد الحق خالدي