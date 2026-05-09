فليك يشعل أجواء الكلاسيكو برسالة حاسمة: “الأنا تقتل النجاح.. والفريق أهم من أي فرد”

أكد المدير الفني لنادي برشلونة، الألماني هانز فليك، أهمية ترسيخ روح الفريق والعمل الجماعي من أجل تحقيق النجاح، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها غدًا الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وخلال حديثه، حاول فليك تجنب التعليق المباشر على الأوضاع داخل ريال مدريد، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يخصه، قائلاً: “يمكنكم أن تشاهدوا وتحللوا ما يحدث هناك، لأن ذلك ليس عملي، لا أريد الحديث عن ريال مدريد”.

رسالة مباشرة حول “الأنا” داخل الفرق

وعاد فليك لتأكيد فكرته الأساسية التي سبق أن تحدث عنها، قائلاً: "نعم، هذا صحيح، لأن الأمر دائمًا يتعلق بالفريق، دائمًا يتعلق بـ ‘نحن’ وليس بـ ‘أنا’، وهذا أمر مهم جدًا".

وأضاف المدرب الألماني أن نجاح أي فريق يعتمد على العمل الجماعي، موضحًا أن القرارات داخل الفريق يجب أن تصب دائمًا في مصلحة المجموعة وليس الأفراد.

وتابع: “الأمر لا يتعلق بالأنا، بل بالفريق، وكل ما نقرره وكل ما يحدث يجب أن يكون إيجابيًا لمصلحة الفريق، هذه هي الطريقة التي ندير بها الأمور”.

برشلونة يقترب من حسم الليجا

وعلى الصعيد الرياضي، يدخل برشلونة اللقاء وهو في وضعية قوية نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث يكفيه الحصول على نقطة واحدة فقط من مواجهة الكلاسيكو من أجل إعلان تتويجه رسميًا باللقب، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد، ما يمنح المواجهة طابعًا خاصًا بين فريق يسعى لحسم اللقب وآخر يبحث عن تأجيل الاحتفال الكتالوني.

