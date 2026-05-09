بعد الهاتريك التاريخي.. مكافأة خاصة من برشلونة لـ حمزة عبد الكريم| إيه الحكاية؟

يواصل المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خطف الأنظار داخل أكاديمية برشلونة، بعدما قدم عروضا لافتة مع فريق الشباب منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليقترب من خطوة جديدة قد تمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرته الأوروبية.

هاتريك يشعل الحماس داخل برشلونة

جاء تألق حمزة عبد الكريم بشكل استثنائي خلال مواجهة فريق الشباب «Juvenil A» أمام مونت كارلو، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في الانتصار الكاسح بنتيجة 9-0، ليساهم في تصدر برشلونة للمجموعة الثالثة في دوري الدرجة الأولى للشباب.

وأثار الأداء القوي للمهاجم المصري إعجاب الجهاز الفني داخل النادي الكتالوني، خاصة مع قدرته الكبيرة على التحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال الفرص بفاعلية، إلى جانب سرعة تأقلمه مع أسلوب لعب أكاديمية «لاماسيا».

مكافأة منتظرة التصعيد إلى برشلونة أتلتيك

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، يدرس برشلونة تصعيد اللاعب إلى FC Barcelona Atlètic، الفريق الرديف للنادي، كمكافأة على مستوياته المميزة خلال الأشهر الأخيرة.

كما يفكر النادي الكتالوني بجدية في تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي من Al Ahly SC مقابل نحو 1.5 مليون يورو، في ظل القناعة المتزايدة بإمكاناته الفنية ومستقبله الواعد.

ورغم أن القرار النهائي لم يُحسم حتى الآن، فإن المؤشرات القادمة من داخل برشلونة تبدو إيجابية للغاية بشأن استمرار اللاعب ضمن مشروع النادي للمواهب الشابة.

من هو حمزة عبد الكريم؟

يُعد حمزة عبد الكريم واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعدما لفت الأنظار مبكرًا بقدراته الهجومية الكبيرة وحسه التهديفي المميز.

وبرز اللاعب بشكل واضح داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث تألق في مختلف الفئات العمرية، قبل أن يحظى بفرصة الاحتراف داخل أكاديمية برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويمتاز حمزة بالقوة البدنية والتحرك الذكي داخل منطقة الجزاء، إلى جانب قدرته على إنهاء الهجمات بكلتا القدمين، وهي صفات دفعت متابعين إلى اعتباره من أبرز المهاجمين الواعدين في جيله.

إنجازات لافتة رغم صغر سنه

رغم حداثة سنه، نجح حمزة عبد الكريم في تحقيق عدة محطات بارزة خلال مسيرته المبكرة، أبرزها:

-التألق مع فرق الناشئين في الأهلى وتسجيله عددًا كبيرًا من الأهداف.

-الانضمام إلى أكاديمية FC Barcelona، في خطوة نادرة للاعب مصري شاب.

-تسجيل أول «هاتريك» له بقميص برشلونة للشباب في مباراة رسمية.

-المساهمة في تصدر فريق الشباب للمجموعة الثالثة بدوري الدرجة الأولى.

-لفت أنظار الإعلام الإسباني والجهاز الفني للنادي بفضل تطوره السريع.

مشروع مهاجم جديد لبرشلونة

يرى متابعون أن حمزة يمتلك المقومات التي تتناسب مع فلسفة برشلونة الهجومية، خاصة قدرته على اللعب الجماعي والضغط العالي والتحرك المستمر بدون كرة.

كما أن سرعة تطوره منذ انتقاله إلى إسبانيا تعزز فرصه في الحصول على فرصة أكبر داخل النادي خلال السنوات المقبلة، سواء عبر الفريق الرديف أو حتى الفريق الأول مستقبلًا.

وفي ظل بحث برشلونة المستمر عن مواهب هجومية شابة، يبدو أن حمزة عبد الكريم يسير بخطوات ثابتة نحو كتابة فصل جديد في رحلة اللاعبين العرب داخل الملاعب الأوروبية.