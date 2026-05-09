صدق أو لا تصدق.. الأهلي توج بـ 22 بطولة هذا الموسم مقابل بطولة وحيدة فقط للزمالك

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن أرقام القلعة الحمراء في الألعاب الجماعية.

أرقام الأهلي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صدق أو لا تصدق .. الأهلي توج بـ 22 بطولة في الالعاب الجماعية هذا الموسم مقابل بطولة وحيدة فقط للزمالك !!!".

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي بالجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الاهلي والمصري

وتنطلق المباراة يوم الاربعاء الموافق 20 مايو في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

وتضم قائمة الفرق بمجموعة التتويج كلًا من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي وسموحة وإنبي