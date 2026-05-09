توروب يعود القاهرة غدا ويقود تدريبات الأهلي يوم الاثنين

يعود ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلىلإ القاهرة غدا بعد سفره الي الدنمارك يوم الأربعاء الماضي عقب مباراة إنبي مباشرة بسبب ظروف أسرية.

ويقول توروب تدريبات الفريق المقرر لها يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق استعدادا لمباراة المصري في الجولة الختامية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يستعد فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي لمواجهة المصري البورسعيدى بالجولة السابعة والاخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

موعد مباراة الاهلي والمصري

وتنطلق المباراة يوم الاربعاء الموافق 20 مايو في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

وتضم قائمة الفرق بمجموعة التتويج كلًا من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي وسموحة وإنبي