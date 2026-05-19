قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
حبس نجل أحمد حسام ميدو 7 أشهر وتغريمه بسبب المخالفات المرورية
وفاة الفنان علي سيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خد بالك قبل ما تشتري شاورما.. علامات تكشف الجودة والنظافة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في تحذير لافت يسلط الضوء على واحدة من أكثر الأكلات انتشارًا بين المواطنين، حذرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين سابقًا، من أن بعض طرق إعداد الشاورما قد تمثل خطرًا صحيًا كبيرًا إذا لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية السليمة، مؤكدة أن خطورتها قد تفوق بعض الأطعمة المعروفة بمخاطرها مثل الفسيخ في حال سوء التحضير والتخزين.

وأكدت أن المشكلة لا تتعلق بالشاورما كوجبة بحد ذاتها، بل بأسلوب إعدادها وتداولها داخل بعض المطاعم التي لا تلتزم بمعايير السلامة الغذائية.

المشكلة الحقيقية في طريقة التحضير وليس في الشاورما نفسها

وأوضحت ، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن الشاورما في أصلها وجبة آمنة، لكن الخطورة تكمن في الممارسات الخاطئة أثناء التحضير والتخزين.

وأضافت أن بعض المطاعم تستخدم أوعية غير مخصصة لحفظ اللحوم أو التعامل مع درجات الحرارة العالية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاعلات كيميائية خطيرة ينتج عنها مواد يُحتمل أن تكون مسرطنة مع تكرار الاستخدام وسوء التخزين.

أعمدة الشاورما بيئة خصبة للبكتيريا

وأشارت رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة إلى أن أعمدة الشاورما الكبيرة التي تُعرض في المطاعم قد لا تتعرض للحرارة بشكل كافٍ في العمق، ما يجعل بعض الأجزاء الداخلية بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا.

ولفتت إلى أن هذا الخطر يزداد بشكل كبير عندما يتم إعادة تسخين الشاورما أو تخزينها أكثر من مرة، مما يرفع احتمالات التلوث الغذائي.

ممارسات خاطئة تزيد من خطر التسمم الغذائي

وكشفت أن بعض المحلات تلجأ إلى لف سيخ الشاورما وحفظه داخل الثلاجات ثم إعادة استخدامه في اليوم التالي، وهو ما يؤدي إلى زيادة نمو البكتيريا بشكل كبير.

وأكدت أن هذه الممارسات تُعد من أبرز الأسباب المرتبطة بحالات التسمم الغذائي الناتجة عن تناول الشاورما، خاصة في حال عدم الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة أثناء الحفظ أو التسوية.

دعوة للرقابة ورفع وعي المستهلكين

وشددت الدكتورة شيرين زكي على أن الحل الأساسي لمواجهة هذه المخاطر يتمثل في تشديد الرقابة الصحية على المطاعم، والتأكد من التزامها بالمعايير السليمة في حفظ وإعداد الطعام.

كما دعت إلى ضرورة رفع وعي المستهلكين بخطورة تناول الأطعمة التي يتم إعدادها أو تخزينها بطرق غير آمنة، مؤكدة أن هذه التحذيرات مبنية على أسس علمية وتجارب ميدانية وليست مجرد آراء شخصية.

واختتمت بالتأكيد على أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمستهلك، وأن الالتزام بالمعايير الصحية هو الضمان الحقيقي لتجنب مخاطر التسمم الغذائي والحفاظ على صحة المواطنين.

الشاورما خطورة الشاورما اضرار الشاورما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

حريق

أهالي أرض الحافي بشبرا الخيمة ينقذون أطفال حضانة من حريق

المتهم

ضبط شخص يرتدي ملابس نسائية للتحريض على الفجور بصورة خادشة للحياء

نهر النيل بقنا

ألقت أبنائها فى النيل.. محامى بقنا: أوراق وتقارير طبية تثبت الحالة المرضية لمشرفة التمريض

بالصور

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد