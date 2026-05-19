خد بالك قبل ما تشتري شاورما.. علامات تكشف الجودة والنظافة

في تحذير لافت يسلط الضوء على واحدة من أكثر الأكلات انتشارًا بين المواطنين، حذرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين سابقًا، من أن بعض طرق إعداد الشاورما قد تمثل خطرًا صحيًا كبيرًا إذا لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية السليمة، مؤكدة أن خطورتها قد تفوق بعض الأطعمة المعروفة بمخاطرها مثل الفسيخ في حال سوء التحضير والتخزين.

وأكدت أن المشكلة لا تتعلق بالشاورما كوجبة بحد ذاتها، بل بأسلوب إعدادها وتداولها داخل بعض المطاعم التي لا تلتزم بمعايير السلامة الغذائية.

المشكلة الحقيقية في طريقة التحضير وليس في الشاورما نفسها

وأوضحت ، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن الشاورما في أصلها وجبة آمنة، لكن الخطورة تكمن في الممارسات الخاطئة أثناء التحضير والتخزين.

وأضافت أن بعض المطاعم تستخدم أوعية غير مخصصة لحفظ اللحوم أو التعامل مع درجات الحرارة العالية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاعلات كيميائية خطيرة ينتج عنها مواد يُحتمل أن تكون مسرطنة مع تكرار الاستخدام وسوء التخزين.

أعمدة الشاورما بيئة خصبة للبكتيريا

وأشارت رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة إلى أن أعمدة الشاورما الكبيرة التي تُعرض في المطاعم قد لا تتعرض للحرارة بشكل كافٍ في العمق، ما يجعل بعض الأجزاء الداخلية بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا.

ولفتت إلى أن هذا الخطر يزداد بشكل كبير عندما يتم إعادة تسخين الشاورما أو تخزينها أكثر من مرة، مما يرفع احتمالات التلوث الغذائي.

ممارسات خاطئة تزيد من خطر التسمم الغذائي

وكشفت أن بعض المحلات تلجأ إلى لف سيخ الشاورما وحفظه داخل الثلاجات ثم إعادة استخدامه في اليوم التالي، وهو ما يؤدي إلى زيادة نمو البكتيريا بشكل كبير.

وأكدت أن هذه الممارسات تُعد من أبرز الأسباب المرتبطة بحالات التسمم الغذائي الناتجة عن تناول الشاورما، خاصة في حال عدم الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة أثناء الحفظ أو التسوية.

دعوة للرقابة ورفع وعي المستهلكين

وشددت الدكتورة شيرين زكي على أن الحل الأساسي لمواجهة هذه المخاطر يتمثل في تشديد الرقابة الصحية على المطاعم، والتأكد من التزامها بالمعايير السليمة في حفظ وإعداد الطعام.

كما دعت إلى ضرورة رفع وعي المستهلكين بخطورة تناول الأطعمة التي يتم إعدادها أو تخزينها بطرق غير آمنة، مؤكدة أن هذه التحذيرات مبنية على أسس علمية وتجارب ميدانية وليست مجرد آراء شخصية.

واختتمت بالتأكيد على أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمستهلك، وأن الالتزام بالمعايير الصحية هو الضمان الحقيقي لتجنب مخاطر التسمم الغذائي والحفاظ على صحة المواطنين.