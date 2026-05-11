لاعب يصعب تقييمه.. تصريحات مثيرة من طارق السيد عن شيكوبانزا

أشاد طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق بأداء اللاعب شيكوبانزا خلال تصريحات إذاعية، مؤكدًا أنه لاعب من نوعية خاصة يصعب تقييمه بشكل تقليدي.

وقال طارق السيد : “لو قعدنا سنتين تلاتة مش هنقدر نقيم شيكوبانزا، لاعب غريب ومختلف وكان من نجوم مباراة الأمس”، مشيرًا إلى أنه قدم أداءً مميزًا رغم صعوبة الحكم عليه فنيًا.

وأضاف أن اللاعب قد لا يكون بنفس الفاعلية في المساحات الضيقة خلال مباراة العودة، لكنه توقع أن يعتمد عليه المدير الفني معتمد جمال بشكل أساسي في اللقاء المقبل يوم السبت، خاصة بعد تألقه في المباراة الأخيرة، مؤكدًا أن الجهاز الفني لا يمتلك بدائل كثيرة في نفس المركز.