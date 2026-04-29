طارق السيد : لدي تسجيل صوتي من أحد مسؤولي الأهلي بوجود أزمة في أوضة لبس الفريق

تحدث طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق عن خسارة الأهلي من بيراميدز بثلاثية نظيفة في الدوري المصري الممتاز.



وقال السيد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الأهلي بقاله مده كبيره جدا وحش مش ااامانش ده بس اكتر فرقه عندها مشاكل داخليه هي الزمالك



واضاف السيد: الزمالك السنه اللي فاتت خد السوبر الافريقي من الأهلي وكأس مصر من بيراميدز ، والأهلي عمل صفقات بالمليارات المفروض يكسب كل حاجه.

وتابع: الزمالك بـ 14 أزمة قيد واللاعيبة مش بتاخد فلوسها ورغم كده متصدرين الدوري ، لاعيبة الأهلي عندها مشاكل كبيرة وهي دي سبب المشكله وتراجع مستوى الفريق ودي معلومه من جوه الأهلي وجيالي من جوه النادي.

واختتم: معايا تسجيل صوتي من مسؤول جوه الأهلي بيقول إن اللاعيبة مش بتحب بعض وباصين لبعض.