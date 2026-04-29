الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وعكة صحية مُفاجئة تُدخل النجم التركي أوكتاي تشوبوك إلى العناية المركزة وسط قلق واسع

النجم التركي أوكتاي تشوبوك
أوركيد سامي

أثارت أنباء تعرض الفنان التركي الشاب أوكتاي تشوبوك لأزمة صحية مفاجئة حالة من التوتر بين محبيه ومتابعي الدراما التركية، بعدما تم نقله بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات في لشبونة إثر إصابته بذبحة صدرية حادة خلال تواجده خارج تركيا.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الحالة الصحية للفنان البالغ من العمر 30 عاماً استدعت تدخلاً طبياً سريعاً، حيث جرى إدخاله إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، خاصة أن الأزمة جاءت بشكل مفاجئ دون أي مؤشرات سابقة أو تاريخ مرضي يتعلق بالقلب. وكان تشوبوك يقضي رحلة عمل في البرتغال برفقة والدته عندما داهمته هذه الوعكة.

وأكدت المعلومات الأولية أن وضعه الصحي يشهد استقراراً نسبياً في الوقت الحالي، إلا أنه لا يزال تحت إشراف طبي دقيق تحسباً لأي مضاعفات محتملة، في ظل متابعة مستمرة من الفريق الطبي المختص.

ويُعتبر أوكتاي تشوبوك واحداً من أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الدراما التركية خلال السنوات الأخيرة، حيث وُلد في مدينة إزمير عام 1996، وتلقى تعليمه الجامعي في جامعة إسطنبول بيلغي، قبل أن يبدأ مسيرته الفنية التي سرعان ما شهدت تطوراً لافتاً.

وقد كانت انطلاقته الأولى عبر مسلسل دموع جنة عام 2017، ليواصل بعدها تقديم مجموعة من الأعمال التي لاقت نجاحاً جماهيرياً، من بينها الحب يُبكي ونفس آخر، حيث تمكن من جذب الأنظار بموهبته وأدائه المتقن.

في سياق متصل، عبّر عدد كبير من جمهور الفنان عبر منصات التواصل الاجتماعي عن قلقهم الشديد، مؤكدين دعمهم الكامل له في هذه الأزمة الصحية، ومتمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى الساحة الفنية.

وتتجه الأنظار حالياً إلى أي مستجدات رسمية بشأن حالته الصحية، وسط حالة ترقب من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين يأملون في تحسن حالته وخروجه قريباً من هذه المحنة بسلام.

أوكتاي تشوبوك اخبار الفن نجوم الفن

