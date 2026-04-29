تفاصيل تواصل الزمالك مع «مودي ناصر» لضمه في الصيف حال رفع إيقاف القيد

كشف الإعلامي خالد الغندور، أنه حدث تواصل من قبل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك مع أحمد يحيى وكيل اللاعب مودي ناصر في الأيام الماضية.

وأضاف “الغندور” عبر برنامجه ستاد المحور، مودي ناصر لم يُجدّد تعاقده مع نادي إنبي في الشتاء وتم تجميده وسيرحل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل وينضم لأي فريق في صفقة انتقال حر.

وتابع، مودي ناصر رحب بشكل كبير بالانضمام إلى الفارس الأبيض في الموسم المقبل حال تم رفع إيقاف القيد عن الزمالك في الانتقالات المقبلة.

وواصل، لم يحدث أي تواصل أو اتفاقات شخصية بين اللاعب ونادي الزمالك حتى الآن، ولكن مودي ناصر رحّب بالانضمام لصفوف الأبيض في الصيف المقبل.

واختتم، مودي ناصر يخوض تدريبات فردية بشكل يومي من أجل الحفاظ على مستواه استعدادًا للموسم المقبل.