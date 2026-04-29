رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم.. برودة ليلا وشبورة كثيفة على طرق القاهرة والأقاليم

يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

 أهم الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الفقية على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الجديدة 30 16

6 أكتوبر 30 17

بنها 29 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 27 15

المنصورة 29 16

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 16

دمياط 23 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 30 16

نخل 30 13

كاترين 20 09

الطور 32 20

طابا 27 16

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 31 20

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 24 15

السلوم 26 14

سيوة 29 16

رأس غارب 28 18

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 31 21

حلايب 28 23

أبو رماد 29 21

مرسى حميرة 30 21

أبرق 31 22

جبل علبة 30 21

رأس حدربة 28 23

الفيوم 30 16

بني سويف 30 15

المنيا 31 14

أسيوط 32 15

سوهاج 33 17

قنا 33 19

الأقصر 34 18

أسوان 35 19

الوادى الجديد 34 18

أبوسمبل 35 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 37 23

المدينة المنورة 34 21

الرياض 36 22

المنامة 31 25

أبوظبي 39 26

الدوحة 36 28

الكويت 34 23

دمشق 25 13

بيروت 22 18

عمان 23 10

القدس 22 10

غزة 23 15

بغداد 28 17

مسقط 36 32

صنعاء 26 13

الخرطوم 37 23

طرابلس 27 19

تونس 26 16

الجزائر 21 16

الرباط 21 15

نواكشوط 25 17

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 21 06

إسطنبول 19 08

إسلام آباد 32 20

نيودلهي 39 26

جاكرتا 32 24

بكين 24 09

كوالالمبور 34 26

طوكيو 21 14

أثينا 24 11

روما 26 11

باريس 23 12

مدريد 21 11

برلين 16 03

لندن 17 09

مونتريال 19 09

موسكو 04 -01

نيويورك 17 09

واشنطن 18 10

أديس أبابا 24 14

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم

ألم المرارة
ألم المرارة
ألم المرارة

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

