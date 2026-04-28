طارق السيد : عدالة الحكام الأجانب وراء خسارة الأهلي بثلاثية من بيراميدز

أكد طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن المنافسة على بطولة الدوري المصري هذا الموسم مازالت قائمة.



وقال السيد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الاهلي طلب حكاما اجانب لمبارياته في الدوري من اجل تحقيق العدالة.

واضاف: الاهلي مع الحكام الأجانب خسر بثلاثية نظيفة امام بيراميدز وظهر بهذا الأداء المتراجع.



وتابع: ايوه هو ده بيراميدز اللي كان بيلاعب الزمالك اتغيروا يعني إنبي ضيع من الزمالك ٥ نقاط والأهلي جاب كامويش ملعبش دقيقة.

وواصل: المنافسة لسة مشتعلة ومفيش حد ضمن الدوري ومجلس الأهلي أديله 1 من 10 في إدارة الكورة فيه جزء كبير من مشاكل الزمالك بسبب مجلس الزمالك الحالي.