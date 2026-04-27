إعلامي : ما يحدث في الأهلي أسوأ من خسارة البطولات

عبر الإعلامي أحمد أسامة، مقدم برنامج «الأهلي خط أحمر» على قناة الأهلي، عن غضبه الشديد عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال أسامة عبر حسابه على فيسبوك" إن خسارة الموسم الحالي لا تقتصر على ضياع البطولات ، بل إن الفريق فقد هويته داخل الملعب، معتبرًا أن ذلك هو الجانب الأسوأ مقارنة بخسارة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.