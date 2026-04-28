حزن بأنحاء الجيزة.. ارتفاع عدد ضحايا دهس دائري الوراق لـ5 متوفين.. صور

ارتفع عدد ضحايا إطاحة سيارة ملاكي لمواطنين أعلى دائري الوراق إلى 5 ضحايا بعد وفاة فتاتين أخريين متأثرتين بإصاباتهما.

وكشفت التحقيقات أن المتوفين في الحادث هم: محمد عبدالخالق من قرية الجلاتمة و بسمة أحمد صابر من منطقة بهرمس ونورا أشرف السيد، من منطقة برطس ومنار عادل عبدالمنعم من قرية وردان وأروى حامد محمد، من منطقة وراق الحضر.

صرحت النيابة بدفن جثامين المتوفين بعد انتهاء الاجراءات القانونية ومناظرتهم في ثلاجة الموتى بالمستشفى، وسادت حالة من الحزن بين مناطق الوراق وأوسيم ومنشأة القناطر بعد مصرع الضحايا الخمس من تلك المناطق.

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق حادثا مروعا حيث أطاحت سيارة بمواطنين متوقفين على جانب الطريق ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، تم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث أعلى دائري الوراق وسقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وأوناش المرور إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أنه خلال سير سيارة اقتحمت بشكل مفاجئ المواطنين المتوقفين على جانب الطريق في طلعة الطريق الدائري بالوراق المتجه إلى الهرم حيث اختلت عجلة القيادة فجأة بيد سائقها وانقلبت وأطاحت بالضحايا .

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص ثم ارتفع إلى 5، تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفيي الوراق المركزي وإمبابة العام والتحفظ على السائق مصابًا في حالة حرجة بالمستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.