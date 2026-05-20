قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان مكتوب كاملا.. ردّد أفضل الكلمات لجلب الرزق والخير كله
2.89 مليار ريال مكاسب اقتصادية لقطر بفضل كأس العرب
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية
اتصالات النواب توافق على موازنة القومي للاتصالات وتوصي بزيادة مكافآت التدريس
الحج ليس طقوسًا فقط.. التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول .. خالد الجندي يوضح
وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر
رئيس البورصة المصرية: نستهدف الوصول بنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات إلى 30% بحلول 2030
الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة
خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر.. تفاصيل
وزير الخارجية يؤكد اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش: الأمم المتحدة لا تكون قوية إلا بقدر التزام الدول الأعضاء بها

: الأمم المتحدة
: الأمم المتحدة
أ ش أ

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المنظمة تظل "الساحة الجوهرية والفريدة من نوعها" لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، إلا أنها "لا تكون قوية إلا بقدر التزام الدول الأعضاء بها".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده اليوم/الأربعاء/ في ختام زيارته إلى اليابان، إنه بعد مرور ثمانية عقود على تأسيس المنظمة، "يمكننا رسم خط مباشر يربط بين إنشاء الأمم المتحدة والحيلولة دون اندلاع حرب عالمية ثالثة".

غير أنه أشار إلى أن العالم اليوم يعصف به الصراع والفوضى المناخية وعدم المساواة، في ظل حالة من انعدام الثقة والانقسامات الجيوسياسية التي تعيق التوصل إلى حلول فعالة، وقيام بعض الدول "بانتهاك القانون الدولي دون أن تطالها المساءلة".

وأشار جوتيريش إلى أن معدلات التضخم آخذة في الارتفاع، كما أن أزمة تكاليف المعيشة تزداد حدة، وهو وضع تفاقم بفعل الصراع الدائر في الشرق الأوسط، الذي تسبب في ارتفاع هائل في أسعار الطاقة والمواد الخام.

وأضاف قائلا: "من الضروري إعادة إرساء حرية الملاحة فورا داخل مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، ووضع حد لجميع انتهاكات وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي للصراع".

وقال الأمين العام إن الهياكل العالمية المعنية بحل المشكلات، ولا سيما مـجلس الأمن الدولي والمؤسسات المالية الدولية، لا تتسم بالفعالية المطلوبة في ظل هذه المرحلة التي تكتنفها التحديات.

ودعا الأمين العام إلى إقامة نظام متعدد الأطراف يتسم بقدر أكبر من العدالة والقدرة على مواصلة الدفاع عن القانون الدولي ومساءلة الدول عن الالتزام به، موضحا أن هذا النظام من الضروري أن يكون قادرا على اتخاذ إجراءات جريئة بشأن تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة بسرعة وعدالة لصالح البلدان النامية من خلال دعم جهود التكيف، وأن يكون أيضا قادرا على الجمع بين الحكومات وشركات التكنولوجيا لضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي البشرية ولا يعيق تقدمها، ويعمل على توسيع نطاق التمويل اللازم لإنقاذ الأرواح وبناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود في شتى أنحاء العالم.

وذكر جوتيريش أنه قد جرى إطلاق بعض المبادرات المهمة تحقيقا لهذه الغاية، من بينها ميثاق المستقبل، ومبادرة الأمم المتحدة 80، والتزام إشبيلية بشأن تمويل التنمية، لكنه قال إن الإصلاح الأهم المطلوب يكمن في مجلس الأمن الدولي، الذي يواجه "مشكلة خطيرة تتعلق بالشرعية وعدم الفعالية".

وشدد على ضرورة زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في المجلس، لكي يصبح مجلسا "يواكب حقائق العالم المعاصر".

وأعرب جوتيريش عن امتنانه لليابان، بصفتها "نصيرا راسخا وسخيا للتعددية ولقوة التعاون والوحدة" منذ انضمامها إلى المنظمة قبل سبعين عاما، مؤكدًا عزمه على ضمان شراكة قوية بين الأمم المتحدة واليابان من أجل المستقبل.

الأمم المتحدة تعزيز السلام حقوق الإنسان التزام الدول الأعضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الذهب

فجوة سعرية .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بمصر

ترشيحاتنا

التنجستن والأتربة النادرة

المفوضية الأوروبية تقلص اعتمادها التجاري والعسكري على بكين

الصين

الصين تخفض الإنفاق الحكومي بأكبر وتيرة في 6 أشهر وسط تباطؤ اقتصادي مفاجئ

الولايات المتحدة والبولندي

مسئولون بولنديون يرحبون ببقاء القوات الأمريكية في أراضيهم

بالصور

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد