أوغندا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 9 حالات

أعلنت أوغندا، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 9 حالات، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الاخبارية ”.

وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية موجة جديدة وخطيرة من انتشار فيروس إيبولا، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الصحي في البلاد، بعدما تجاوز عدد الوفيات المئات خلال الأسابيع الأخيرة، في واحدة من أعنف موجات التفشي التي عرفتها المنطقة منذ سنوات.

وتشير بيانات صادرة عن وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية إلى تسجيل مئات الحالات المشتبه بها، إلى جانب عشرات الوفيات المؤكدة، في وقت تبذل فيه السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية جهودًا مكثفة لاحتواء الأزمة عبر حملات التطعيم وتتبع المخالطين للمصابين.