تعرّف على موعد ومكان إقامة مباراة كأس الأبطال الفرنسية بين باريس سان جيرمان ولونس

يحتضن استاد بولار ديليليس الخاص بفريق لونس مواجهة كأس الأبطال الفرنسية يوم 16 آب/ أغسطس 2026.



وتجمع مباراة كأس الأبطال الفرنسية، الفائز بلقب الدوري، باريس سان جيرمان، والمتوّج بكأس فرنسا، نادي لونس.

ويعد باريس سان جيرمان أكثر الأندية الفرنسية تتويجاً بهذه المسابقة برصيد 14 لقباً.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.





وتوّج فريق باريس سان جيرمان أمس بالبطولة على حساب أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، على استاد “بوشكاش أرينا”.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد 5 لاعبين من باريس سان جيرمان.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال).

خط الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جابرييل ماجاليس (أرسنال)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: مايكل أوليس (بايرن ميونخ)، ديكلان رايس (أرسنال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، هاري كين (بايرن ميونخ)، خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان).