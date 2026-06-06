أرسنال يتحرك لخطف موهبة باريس سان جيرمان إيمانويل مبيمبا في صفقة انتقال حر

كثّف نادي أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، تحركاته في سوق الانتقالات من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب إيمانويل مبيمبا، لاعب باريس سان جيرمان البالغ من العمر 18 عامًا، في صفقة انتقال حر منتظرة نهاية الشهر الجاري، مقابل تعويضات تدريبية محدودة لا تتجاوز 150 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب ما كشفه موقع “بي بي سي”، فإن إدارة النادي اللندني دخلت في اتصالات مبكرة مع اللاعب ووكيل أعماله، وقدمت له مشروعًا رياضيًا متكاملًا يوضح طريقه نحو الفريق الأول، مستشهدة بالتجربة الناجحة لمدافع الفريق ويليام ساليبا، الذي خاض فترات إعارة خارجية قبل أن يتحول إلى أحد أعمدة الدفاع الأساسية تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

تمديد عقد اللاعب

ورغم محاولات باريس سان جيرمان لتمديد عقد اللاعب ومنعه من الرحيل، بعد تقديم عرض رسمي جديد له ضمن خطة الحفاظ على أبرز مواهب قطاع الناشئين، فإن مبيمبا أبدى انفتاحًا واضحًا تجاه فكرة خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تفضيل خاص للانتقال إلى أرسنال، في ظل ما يراه من استقرار فني وتطور واضح في مشروع النادي خلال السنوات الأخيرة.

اتباع نهج تطويري طويل المدى

وتخطط إدارة أرسنال لاتباع نهج تطويري طويل المدى مع اللاعب الشاب، حيث من المنتظر أن تتم إعارته إلى أحد الأندية الأوروبية حتى يناير 2027، بهدف منحه فرصة الحصول على تصريح العمل في إنجلترا، إلى جانب اكتساب خبرات تدريجية على مستوى الاحتراف قبل الاندماج الكامل مع الفريق الأول.

مركز قلب الدفاع

ورغم أن مبيمبا شارك في مركز قلب الدفاع بشكل أساسي مع فرق الناشئين في باريس سان جيرمان، فإن الرؤية الفنية داخل أرسنال تميل إلى توظيفه مستقبلًا في مركز الظهير الأيسر، ضمن خطة النادي لتأمين حلول دفاعية متعددة تعتمد على اللاعبين الشباب وتعدد الأدوار.

ويُعد اللاعب الفرنسي أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية باريس سان جيرمان، بعدما ساهم في تتويج فريق تحت 19 عامًا بكأس فرنسا للشباب على ملعب “ستاد دو فرانس”، في بطولة لفت خلالها الأنظار بقدراته الدفاعية وملامحه القيادية رغم صغر سنه.

ومع اقتراب نهاية عقده في 30 يونيو الجاري، يبدو أرسنال في موقع متقدم لحسم الصفقة، ضمن سياسة النادي التي تركز على استقطاب المواهب الواعدة بتكلفة منخفضة وبناء جيل جديد قادر على الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات داخل الكرة الأوروبية.