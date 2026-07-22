أحمد السقا يحتفل بالعرض الخاص لـ«خلي بالك من نفسك» برفقة والدته وأسرته

شهد العرض الخاص لفيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي أقيم مساء أمس بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر، حضورًا لافتًا للفنان أحمد السقا، الذي حرص على مشاركة هذه المناسبة مع والدته وأفراد أسرته، في أجواء عائلية مميزة، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن وصناع العمل، وذلك قبل انطلاق أولى عروض الفيلم أمام الجمهور

وشهد العرض الخاص حضور بطلة الفيلم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي ظهرت بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن، في ليلة احتفالية تسبق انطلاق الفيلم رسميًا بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، حيث يجسد أحمد السقا شخصية «علاء البردويلي»، وهو مذيع إذاعى يتمتع بالكاريزما، ويقدم نصائح عاطفية عبر برنامجه، إلا أنه يعانى من الخوف من الارتباط، ما يدفعه إلى إنهاء جميع علاقاته العاطفية لأسباب يراها بسيطة، دون أن يدرك تأثير ذلك على الآخرين.

وتنقلب حياة «علاء»، رأسًا على عقب عندما يتعرف على «فريدة الشندويلي»، التى تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، ويعتقد أنها شريكة حياته، قبل أن يكتشف أنها تخفى سرًا صادمًا، إذ تعمل ضمن شبكة لتجارة السلاح، لتدخله فى سلسلة من المواقف والمغامرات التى تمزج بين الأكشن والكوميديا.

وتتصاعد الأحداث بعدما يحاول «علاء» إنهاء علاقته بـ«فريدة» كما اعتاد فى علاقاته السابقة، لكنها ترفض الانفصال وتقرر إجباره على الزواج منها، مستغلة نفوذها، ليجد نفسه فى مواجهة عالم مليء بالمخاطر والمطاردات.

ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد السقا، وياسمين عبدالعزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. والفيلم من إنتاج سينرجى فيلم للمنتج تامر مرسى، وتأليف شريف الليثى، وإخراج معتز التونى.