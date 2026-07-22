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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على موعد طرح الحلقات الأخيرة من مسلسل للعدالة وجه آخر

للعدالة وجه آخر
للعدالة وجه آخر
أحمد البهى

تعرض منصة TOD، الحلقات  الاخيرة من مسلسل للعدالة وجه آخر من بطولة الفنان ياسر جلال، يوم الجمعة المقبل. 

ومن المقرر طرح الحلقة ال 14و 15 من العمل،  دفعة واحدة، لينتهي بذلك عرض المسلسل. 

ويحمل المسلسل طابعًا من الغموض والإثارة، حيث يدور حول صراعات إنسانية وأسئلة معقدة تتعلق بالحقيقة والعدالة، كما يتناول الثمن الذي قد يدفعه الإنسان عندما تتداخل مشاعره الشخصية مع مبادئه وقناعاته.

مسلسل للعدالة وجه آخر

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة،  إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وشارك ياسر جلال فى ماراثون رمضان الماضى بمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» الى يعد من الأعمال الدرامية الكوميدية الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

للعدالة وجه آخر ياسر جلال اروي جودة

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