مدرب أرسنال: خسارة دوري الأبطال مؤلمة وكنا نستحق أكثر

أبدى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، حزنه الشديد بعد خسارة فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأكد المدرب الإسباني أن الهزيمة كانت مؤلمة للغاية بالنسبة للاعبين والجهاز الفني، خاصة بعد المشوار المميز الذي قدمه الفريق طوال البطولة واقترابه من تحقيق أول لقب أوروبي في تاريخه.

وقال أرتيتا إن آرسنال قدم أداءً قويًا واستحق المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحسم عبر ركلات الترجيح يجعل تقبل الخسارة أكثر صعوبة، رغم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون داخل الملعب.

كما أبدى مدرب الجانرز تحفظه على إحدى القرارات التحكيمية خلال المباراة، موضحًا أنه يرى أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في إحدى اللقطات المثيرة للجدل، مؤكدًا أن معايير احتساب مثل هذه الحالات تحتاج إلى مزيد من الوضوح.

وفي الوقت ذاته، حرص أرتيتا على تهنئة باريس سان جيرمان بالتتويج، مشيدًا بما قدمه الفريق الفرنسي طوال الموسم، ومؤكدًا أنه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ويقوده جهاز فني نجح في بناء فريق قادر على المنافسة على أعلى مستوى.

وشدد المدرب الإسباني على فخره بما حققه آرسنال هذا الموسم، خاصة بعد استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والوصول إلى نهائي دوري الأبطال، معتبرًا أن الفريق أثبت قدرته على مقارعة كبار أوروبا رغم عدم التتويج بالكأس.

واختتم أرتيتا تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من دروس هذه التجربة، مشيرًا إلى أن خيبة الأمل الحالية يجب أن تتحول إلى حافز يدفع الفريق للعودة أقوى في المواسم المقبلة ومواصلة المنافسة على جميع البطولات.